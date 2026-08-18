El gobierno inglés de Malvinas suspendió por un año los permisos de residencia por el inicio de Sea Lion

El gobierno británico de las Islas Malvinas decidió suspender por 12 meses la recepción de nuevas solicitudes para el Permiso de Residencia Permanente (PRP) para hacer una revisión integral del sistema migratorio y laboral de las islas reclamadas por la Argentina.

La medida se vincula directamente con el inicio del proyecto de extracción de petróleo Sea Lion, que tiene prevista la primera producción de crudo en marzo de 2028 y que fue declarado ilegal por la Argentina. Cheryl Roberts, la política de las islas que está atrás de la medida, viajó a Inglaterra en julio y se entrevistó con dirigentes del gobierno británico y de la oposición conservadora para coordinar la política migratoria.

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Medida migratoria

Las autoridades inglesas de las islas implementaron la pausa por un año de los permisos de residencia para reestructurar el sistema migratorio y laboral ante el inminente impacto demográfico que podría generar el inicio de la industria de hidrocarburos. La medida afecta únicamente a quienes todavía no iniciaron el trámite.

Según el medio que se edita en las islas Penguin News, la administración inglesa está evaluando distintas alternativas para ordenar la llegada del personal del proyecto Sea Lion a cargo de la compañía israelí Navitas y la británica Rockhopper, quienes pretenden producir en la primera fase hasta 55.000 barriles de petróleo por día.

Uno de los temas que más preocupa a la administración inglesa y al Consejo Ejecutivo (Executive Council), el órgano máximo del Poder Ejecutivo inglés en las islas, es la demanda de viviendas y el crecimiento urbano, entre otros puntos.

El último censo que realizó la administración de las islas reclamadas por la Argentina determinó que en 2021 residían 3.660 personas. El proyecto Sea Lion, que tendrá un barco operativo a 220 kilómetros al norte de las islas y una base en Puerto Argentino -si finalmente se termina concretando- demandará al menos 250 personas que se instalaran en las islas.

“Respetar la cultura y el patrimonio”

En una entrevista realizada el 12 de agosto publicada por Falkland Islands TV (FITV), Cheryl Roberts, miembro de la Asamblea Legislativa del gobierno inglés, señaló que “las solicitudes de residencia pasaron de 44 en 2021 a 90 en los últimos tres meses”.

Además, agregó que esto “genera mucha preocupación” y que se necesitaba “suspender la recepción de solicitudes de residencia para respetar nuestra cultura y patrimonio”.

Roberts, que además preside la cartera de Comercio y Recursos Naturales, viajó en julio a Inglaterra donde se entrevistó con funcionarios del gobierno británico y legisladores del Partido Conservador opositor como Kemi Badenoch para coordinar las políticas migratorias de las islas.

Tal como publicó El Destape, las petroleras Navitas y Rockhopper tienen previsto construir un hotel para 160 personas y un helipuerto para trasladar al personal de Puerto Argentino al barco FPSO, los buques que utilizan los proyectos petroleros offshore desde donde se lleva adelante la producción, almacenamiento y descarga de hidrocarburos.