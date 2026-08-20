El Gobierno convocó al Consejo del Salario en medio de una fuerte caída de los ingresos reales

En un intento por contener la creciente presión social y la licuación de los ingresos, el gobierno de Javier Milei, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, oficializó la convocatoria al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

La medida, formalizada bajo la Resolución N° 1/2026 firmada por la presidenta alterna del organismo, Claudia Silvana Testa, cita a representantes gremiales y empresariales para el próximo viernes 28 de agosto a las 12.30. El encuentro virtual tendrá como eje central la redefinición del haber mínimo y la actualización de las prestaciones por desempleo.

De acuerdo con el texto publicado en el Boletín Oficial, las deliberaciones formales comenzarán temprano el mismo viernes, a las 10, en el seno de la Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil y Prestaciones por Desempleo. En dicho espacio se discutirá la "Determinación del Salario Mínimo, Vital y Móvil" y la fijación de los "montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo".

Posteriormente, los resultados serán elevados al plenario ordinario. En caso de que la falta de consensos dilate el quórum inicial en la sesión plenaria de las 12.30, se dispuso de antemano un segundo llamado para las 14 del mismo día.

La mesa de negociación se constituirá bajo la sombra de cifras macroeconómicas alarmantes provistas por la propia Secretaría de Trabajo. En junio de 2026, el salario real promedio de los empleados privados registrados anotó una preocupante caída del 0,9%, acumulando el segundo mes consecutivo de contracción tras el derrumbe del 2,9% experimentado en mayo.

Salario real en caída y crisis sectorial

La gravedad del escenario se evidencia en un dato demoledor del informe oficial: por primera vez tras 20 meses consecutivos por encima del nivel de noviembre de 2023, el salario medio real de junio de 2026 se ubicó por debajo de dicho valor, con un descenso de 0,6%. Esto significa que, tras más de dos años de gestión de la actual administración, el poder de compra real de la masa asalariada se hundió por debajo del punto de partida de su mandato, erosionando cualquier promesa de recomposición.

La desaceleración nominal que pregona el Ministerio de Capital Humano esconde una trampa: mientras el crecimiento de los sueldos nominales se desaceleró drásticamente (pasando de un promedio mensual del 2,1% entre enero y abril a apenas un 1% mensual en mayo y junio), los precios continuaron su marcha ascendente, neutralizando el declive inflacionario.

Los estragos sectoriales son elocuentes: rubros de consumo masivo y producción industrial registran caídas anuales en términos reales de dos dígitos, como es el caso de la situación límite en Textiles con una baja del -12,6%, los Metalúrgicos con un desplome del -12,4%, el Comercio con una merma del -11,0% y la industria del Calzado con un retroceso del -10,5%. El llamado al Consejo del Salario expone así el laberinto de un plan económico que estabiliza variables financieras a costa de asfixiar el bolsillo de la clase trabajadora.