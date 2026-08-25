El Gobierno admite que los medicamentos son hasta tres veces más caros que en el exterior

El Ministerio de Desregulación realizó un informe que compara el valor de 17 principios activos de uso frecuente en la Argentina con los precios registrados en Brasil, España, Estados Unidos, Francia e India. El documento concluye que los medicamentos relevados son más caros en el mercado argentino en alrededor del 90% de las comparaciones y que la relación mediana entre los precios locales y los internacionales llega a 3,1 a 1. Como nada de lo que hace la cartera que conduce Federico Sturzenegger es casual, es probable que utilice estos datos para avanzar en una mayor apertura comercial al ingreso de medicamentos importados.

El dato revela una amplia diferencia entre los precios de lista argentinos y los de los países seleccionados. El informe trabaja sobre una canasta determinada, utiliza precios de lista y no incorpora los descuentos que reciben los financiadores del sistema de salud. Esa distinción es central porque modifica el precio efectivamente abonado por una obra social, una prepaga, PAMI o el propio Estado.

La metodología elegida por el Ministerio consiste en comparar los medicamentos a partir de la dosis diaria definida, conocida como DDD, una unidad utilizada internacionalmente para evitar que las diferencias entre presentaciones, cantidades de comprimidos o concentraciones alteren el resultado. La canasta incluye tratamientos para hipertensión, colesterol, diabetes, hipotiroidismo, dolor, infecciones, ansiedad y problemas gástricos.

Uno de los ejemplos más importantes es la levotiroxina, utilizada para el tratamiento del hipotiroidismo. Según el informe oficial, una dosis diaria tiene un precio de lista de 0,644 dólares en la Argentina, mientras que la mediana de los cinco países comparados se ubica en 0,103 dólares. El relevamiento calcula que el precio argentino es 8,2 veces superior al español, 6,2 veces al francés, 4,6 veces al estadounidense y 26,2 veces al indio.

La comparación también muestra diferencias relevantes en la atorvastatina, utilizada para reducir el colesterol. El Ministerio calculó un costo de 1,437 dólares por dosis diaria en la Argentina, contra US$0,267 de mediana internacional, una relación de 5,4 a 1. En términos mensuales, el cálculo oficial ubica el gasto en 43,1 dólares para el mercado argentino frente a 8 dólares en los países comparados.

El tercer ejemplo utilizado por el Gobierno es la metformina, uno de los medicamentos centrales para el tratamiento de la diabetes tipo 2. En este caso, el precio local asciende a 0,871 dólares por dosis diaria frente a 0,175 dólares de mediana internacional. La diferencia es de casi cinco veces y el costo mensual estimado pasa de 5,3 dólares en los países de referencia a 26,1 dólares en la Argentina.

Los tres casos seleccionados por el Ministerio presentan, según ese relevamiento, precios argentinos superiores a los de los cinco mercados tomados como referencia. La diferencia más amplia aparece frente a India, donde la relación llega a 6,7 veces, seguida por España, con 5,3 veces, y Francia, con 3,4 veces.

El informe toma precios de lista de farmacia y deja afuera descuentos comerciales y acuerdos de cobertura. Por lo tanto, la conclusión de que los medicamentos argentinos son tres veces más caros que en otros países debe ser entendida como una comparación de precios de lista dentro de una canasta específica y no como una medición universal del costo efectivo de todos los tratamientos.

La industria puso en discusión la carga impositiva y las condiciones de producción locales. Según Cilfa, los impuestos representan alrededor del 34% del precio de los medicamentos y la volatilidad cambiaria agrega otro elemento a la comparación internacional. Además, la entidad cuestionó la comparación con India por los subsidios aplicados en ese país.

El problema para el Gobierno es que las objeciones metodológicas no eliminan la pregunta central que surge del propio informe oficial: por qué los precios de lista de determinados medicamentos de uso habitual presentan diferencias tan amplias respecto de otros mercados. El argumento de la industria tampoco alcanza para explicar por completo las brechas que muestra el estudio de Desregulación, especialmente en medicamentos de uso masivo como la levotiroxina, la atorvastatina y la metformina.

Existen relevamientos que, aunque utilizan metodologías diferentes, encuentran diferencias importantes entre la Argentina y otros países. La Unión Argentina de Salud, a través de un estudio realizado por el Centro de Estudios para la Salud, comparó una treintena de medicamentos con España. En los productos de venta bajo receta, encontró precios argentinos superiores en 20 de los 21 casos, con un sobreprecio promedio de 292,1%. Para los medicamentos de venta libre, la Argentina fue más cara en seis de ocho comparaciones, con un sobreprecio promedio de 60,6%. En el conjunto de la muestra, el promedio fue de 228,2%, equivalente a 3,28 veces el precio español.