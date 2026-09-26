Fuerte avance del pluriempleo: afecta al 11,5% de los trabajadores ocupados

La cantidad de personas con más de un empleo en la Argentina alcanzó un nivel récord, impulsada por la necesidad de sumar ingresos para completar el presupuesto familiar. De acuerdo con datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, procesados en un informe de C-P Consultora y la Fundación Ebert, el 11,5% de la población ocupada tenía dos o más trabajos en 2025, lo que representa un incremento de casi tres puntos porcentuales en comparación con el 8,7% registrado en 2017. Este porcentaje iguala el máximo de la serie histórica alcanzado en 2024.

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El estudio evidencia que el aumento del pluriempleo responde a realidades y motivaciones diversas dentro del mercado laboral. Mientras que quienes poseen una sola ocupación trabajan en promedio 37,5 horas semanales, las personas bajo esquemas de pluriempleo llegan a promediar entre 36 y 50 horas por semana según la modalidad. En ese marco, la investigación distingue dos dinámicas contrapuestas: la modalidad tradicional y la emergente.

Dos realidades laborales: entre la flexibilidad y la necesidad de complementar el ingreso

El denominado pluriempleo emergente representa el 48% del total de los casos y concentra las jornadas de trabajo más extensas, con un promedio de 49 horas semanales. En este universo, más de la mitad de los ocupados se desempeña más de 45 horas a la semana, mientras que un 22% supera las 60 horas semanales.

Dentro de esta categoría coexisten dos perfiles sociodemográficos marcadamente diferenciados. Por un lado, se ubica un segmento de mayor nivel educativo y calificación laboral —donde el 60% cuenta con estudios superiores completos y un 71% realiza tareas profesionales o técnicas— vinculado a sectores como servicios profesionales, finanzas, tecnologías de la información y actividades artísticas. En estos casos, el segundo trabajo suele relacionarse con la diversificación de ingresos, proyectos freelance o la búsqueda de flexibilidad. Este grupo de "cuello blanco" presenta una informalidad del 30,5% y creció un 91% entre 2017 y 2025.

Por otro lado, el motor principal de la expansión del pluriempleo proviene de las tareas de "cuello azul", asociadas a trabajadores con menores niveles de calificación e ingresos. Este subgrupo representa el 63% del pluriempleo emergente y registra una jornada promedio de 50 horas semanales.

Con alta presencia en la industria, la administración pública, la hotelería y los restaurantes, la adición de una segunda ocupación responde en estos casos a la necesidad de compensar la caída del ingreso principal. En este segmento, la informalidad alcanza al 39% y la proporción de personas con estudios superiores completos cae al 31%. Entre 2017 y 2025, el pluriempleo emergente de "cuello azul" creció un 77% en cantidad de personas y explicó por sí solo el 53% del incremento total del fenómeno.

En contraste con la urgencia económica del segmento emergente, el pluriempleo tradicional explica el 52% restante de los casos y responde a la organización histórica de ciertas actividades. Concentrado principalmente en la educación, la salud y el servicio doméstico, registra una marcada presencia femenina, ya que el 77% de sus integrantes son mujeres.

Asimismo, presenta una estructura de edad mayor y una intensidad horaria inferior: el promedio de dedicación es de 36 horas semanales, con un 56% de los ocupados trabajando menos de 40 horas a la semana y solo un 26% superando las 45 horas. La diferencia entre ambas modalidades evidencia cómo la necesidad de incorporar horas e ingresos adicionales se convirtió en una estrategia clave para amplios sectores de la población.