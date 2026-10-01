El FMI respaldó al Gobierno pero le advirtió que debe generar empleo

El Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó un nuevo respaldo al programa económico pese a los últimos indicadores negativos y enfatizó que el Gobierno debe mantener el rumbo. No obstante, admitió que el desafío es que la mejora económica que se observa en algunos sectores se expanda al resto de los segmentos productivos y genere empleo.

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“Vemos que Argentina ha hecho un progreso muy significativo en pos de restaurar la estabilidad macroeconómica en un entorno de muy alta deuda e inflación disparada” recordó la vocera del organismo Julio Kozack, al tiempo que destacó que “en ese sentido hemos visto un gran declive en la inflación, se han reforzado la posición externa y las reservas y hemos visto mayor disciplina fiscal y un avance hacia el superávit fiscal. Todas estas consideraciones son la base para un crecimiento sostenible en Argentina”.

La vocera reiteró que “una misión técnica liderada por Joyce Wong visitó Buenos Aires del 21 al 29 de septiembre” y agregó que “seguirán las conversaciones a lo largo de las próximas semanas con el objetivo de llegar a un acuerdo a nivel de staff para la tercera revisión”.

En consecuencia, Kozack se abstuvo de hacer consideraciones sobre el resultado de la auditoría, a la vez que reconoció que el diálogo se centrará en cómo expandir la mejora de la economía.

La advertencia del FMI por la ausencia de políticas que generen empleo

“Hay un reconocimiento conjunto entre las autoridades argentinas y el FMI sobre dos aspectos clave: el trabajo para reforzar la resiliencia argentina tiene que continuar y el crecimiento -hasta ahora concentrado en agricultura, energía y minería- debe ampliarse y volverse mucho más distribuido en todos los sectores económicos y entre los trabajadores”, agregó Kozack.

La vocera subrayó que “el foco actual de las conversaciones y los detalles del programa se centran en cómo Argentina puede consolidar la victoria en cuanto a la estabilización y extender esos logros”. Para ellos subrayó que se “requiere mayor inversión para apoyar un crecimiento económico perdurable, la creación de empleo y mejorar las oportunidades del pueblo”.

El reconocimiento del Fondo llega luego de que el Indec haya informado una suba en la tasa de desempleo durante el segundo trimestre del año. El presidente Javier Milei intentó restarle importancia al fundamentar que el avance del trabajo informal suple la destrucción en el sistema registrado. Sin embargo, desde el organismo multilateral de crédito parecen tener una opinión muy distinta.