Fechas de cobro de ANSES para haberes superiores a la mínima en noviembre 2026, según el DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó las fechas de cobro de noviembre de 2026 para jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima. El organismo estableció un cronograma de pagos que comenzará el martes 24 y finalizará el lunes 30 de noviembre, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

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El calendario fue establecido mediante la Resolución 349/2025 y contempla fechas diferenciadas según el monto de la prestación previsional. Mientras que los beneficiarios que perciben la jubilación mínima cobrarán durante la primera parte del mes, quienes reciben ingresos superiores tendrán sus depósitos en la última semana.

Calendario de pagos ANSES

ANSES: cuándo cobran los jubilados con haberes superiores a la mínima en noviembre 2026

Los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo tendrán sus pagos distribuidos en cinco jornadas, con dos terminaciones de DNI por fecha.

El cronograma confirmado es el siguiente:

Terminación del DNI Fecha de cobro 0 y 1 Martes 24 de noviembre 2 y 3 Miércoles 25 de noviembre 4 y 5 Jueves 26 de noviembre 6 y 7 Viernes 27 de noviembre 8 y 9 Lunes 30 de noviembre

De esta manera, los jubilados con DNI terminados en 0 y 1 serán los primeros en cobrar, mientras que aquellos cuyos documentos finalizan en 8 y 9 recibirán sus haberes el último día del cronograma.

Cuándo cobran los jubilados que perciben la mínima en noviembre

Por su parte, los jubilados y pensionados cuyos ingresos no superan el haber mínimo cobrarán entre el 9 y el 20 de noviembre.

Las fechas establecidas por ANSES son:

Terminación del DNI Fecha de cobro 0 Lunes 9 de noviembre 1 Martes 10 de noviembre 2 Miércoles 11 de noviembre 3 Jueves 12 de noviembre 4 Viernes 13 de noviembre 5 Lunes 16 de noviembre 6 Martes 17 de noviembre 7 Miércoles 18 de noviembre 8 Jueves 19 de noviembre 9 Viernes 20 de noviembre

Este cronograma corresponde a las jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) incluidas en el primer intervalo de pagos.

Pensiones No Contributivas: calendario de pagos de noviembre 2026

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) también recibirán sus haberes durante noviembre, con un cronograma que comenzará el lunes 9.

Terminación del DNI Fecha de cobro 0 y 1 Lunes 9 de noviembre 2 y 3 Martes 10 de noviembre 4 y 5 Miércoles 11 de noviembre 6 y 7 Jueves 12 de noviembre 8 y 9 Viernes 13 de noviembre

Las fechas alcanzan a las prestaciones incluidas en el calendario de PNC, entre ellas las pensiones por invalidez, vejez y para madres de siete hijos.

ANSES: calendario de pagos confirmado

Cómo consultar la fecha de cobro de ANSES en noviembre

Los jubilados y pensionados pueden consultar su fecha de pago y el detalle de los haberes a través de la plataforma Mi ANSES, ingresando con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí podrán verificar el monto de su prestación, los conceptos incluidos en la liquidación y la fecha prevista de acreditación.

El calendario de noviembre finalizará el lunes 30, cuando cobren los jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima cuyos DNI terminen en 8 y 9.