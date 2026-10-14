Fechas de cobro de ANSES hasta el 16 de octubre: quiénes cobran, según el DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con los pagos de octubre de 2026 entre el martes 13 y el viernes 16, luego del feriado nacional del lunes 12. Durante estos días cobran jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), asignaciones familiares y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), según la terminación del DNI.

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El cronograma también incluye a quienes reciben la Asignación por Embarazo (AUE) y las prestaciones por Prenatal y Maternidad. Las fechas varían de acuerdo con cada beneficio.

ANSES: quiénes cobran del 13 al 16 de octubre de 2026

El calendario establece las siguientes fechas para las principales prestaciones:

Prestación Martes 13 Miércoles 14 Jueves 15 Viernes 16 Jubilaciones y pensiones hasta un haber mínimo DNI 2 DNI 3 DNI 4 DNI 5 AUH DNI 2 DNI 3 DNI 4 DNI 5 Asignación Familiar por Hijo DNI 2 DNI 3 DNI 4 DNI 5 Asignación por Embarazo DNI 1 DNI 2 DNI 3 DNI 4 Pensiones No Contributivas DNI 4 y 5 DNI 6 y 7 DNI 8 y 9 — Asignación por Prenatal — DNI 0 y 1 DNI 2 y 3 DNI 4 y 5

Las acreditaciones se realizan de acuerdo con el calendario establecido por ANSES, por lo que no todos los beneficiarios cobran el mismo día.

Cuándo cobran los jubilados y pensionados de ANSES en octubre

Los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo comenzaron a cobrar el jueves 8 de octubre. Después del fin de semana largo, los depósitos se reanudaron el martes 13. En octubre, las jubilaciones y pensiones reciben un aumento del 1,66%, de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente.

Con esta actualización, la jubilación mínima asciende a $435.748,51. A ese importe se suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cumplen las condiciones, lo que lleva el ingreso total a $505.748,51.

Por su parte, los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) reciben $348.598,81, más el refuerzo previsional, hasta alcanzar $418.598,81.

AUH y Asignación Familiar: fechas de pago hasta el 16 de octubre

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo comparten el calendario de acreditaciones durante esta semana. En el caso de la AUH, el monto general de octubre asciende a $156.588 por hijo, aunque habitualmente se deposita el 80% y el porcentaje restante queda sujeto a la acreditación de los controles correspondientes.

Para la Asignación Familiar por Hijo, el importe depende del nivel de ingresos del grupo familiar. En el primer tramo, el monto alcanza los $78.304.

Asignación por Embarazo: quiénes cobran esta semana

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social también reciben sus pagos durante octubre. A diferencia de la AUH, el calendario de esta prestación avanza con otras terminaciones de DNI.

Entre el 13 y el 16 de octubre cobran las titulares cuyos documentos finalizan en 1, 2, 3 y 4, respectivamente.

Pensiones No Contributivas: cuándo se acreditan los haberes

El calendario de las Pensiones No Contributivas comenzó el 8 de octubre y continúa durante la segunda semana del mes.Las acreditaciones para los DNI terminados en 4 y 5 se realizaron el martes 13; para los finalizados en 6 y 7 corresponden al miércoles 14, mientras que los documentos terminados en 8 y 9 tienen fecha de cobro el jueves 15.

Las PNC también reciben la actualización del 1,66% y, cuando corresponde, el bono previsional extraordinario.

Cuándo se cobra la AUH y Pensiones ANSES

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro en Mi ANSES

Los beneficiarios pueden verificar cuándo se acredita su prestación a través de los canales oficiales del organismo.

Para realizar la consulta deben:

Ingresar a Mi ANSES desde la página web o la aplicación para celulares. Acceder con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Seleccionar la opción de consulta de cobros correspondiente. Verificar la fecha y el medio de pago asignados.

Desde la plataforma también es posible consultar recibos de haberes y otra información relacionada con las prestaciones sociales.