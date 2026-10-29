Por el faltante de bonos en dólares, el Tesoro renovó los vencimientos de deuda

El Ministerio de Economía adjudicó $11,56 billones en la segunda licitación de octubre y logró un rollover del 106,99% frente a vencimientos por $10,9 billones. El Gobierno volvió a evitar la emisión de títulos en dólares y absorbió $660.000 millones del mercado.

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Según explicaron desde el Ejecutivo, la Secretaría de Finanzas recibió ofertas por $15,79 billones y adjudicó un monto superior al total de los compromisos que debía afrontar. De esta manera, consiguió refinanciar la totalidad de los vencimientos y captar financiamiento adicional en pesos, en una operación que volvió a mostrar la preferencia de los inversores por instrumentos de cobertura e inversiones de plazos relativamente cortos.

El resultado implicó que el Tesoro retirara liquidez del mercado por aproximadamente $0,66 billones, una estrategia que ya había aplicado en la licitación anterior. La operación se concretó sin ofrecer títulos en dólares, una decisión que se repite por cuarta vez consecutiva y mantiene en pausa la colocación del bono AO29.

Qué títulos concentraron la demanda de los inversores

El instrumento más demandado fue el bono dual CER/TAMAR con vencimiento en diciembre de 2028, por el que el Tesoro adjudicó $3,53 billones a una tasa efectiva anual del 6,21% sobre CER. En segundo lugar quedó la letra vinculada al dólar con vencimiento en enero de 2027, que captó $2,53 billones y tuvo una tasa efectiva anual del 7%.

La nueva LECAP con vencimiento en febrero de 2027 recibió ofertas por $2,08 billones, con una tasa efectiva mensual del 2,1% y una tasa efectiva anual del 28,32%. Por su parte, el bono a tasa TAMAR con vencimiento en agosto de 2027 concentró $1,46 billones, con un margen del 2,97% sobre esa referencia.

El resto de la colocación se distribuyó entre títulos ajustados por inflación. El bono CER con vencimiento en marzo de 2027 captó $1,12 billones a una tasa efectiva anual del 3,04% sobre CER, mientras que el instrumento dual con vencimiento en octubre de 2027 recibió $830.000 millones, a una tasa del 6,23% sobre CER.

El economista Eric Ritondale, de PUENTE Inversiones, señaló que la estrategia oficial volvió a apoyarse en extender vencimientos hacia el próximo mandato presidencial, aunque con una demanda que privilegió plazos más cortos y mecanismos de cobertura indexada.

La deuda en dólares, todavía sin nuevas emisiones

La decisión de no ofrecer títulos en dólares volvió a poner el foco sobre el programa financiero del Gobierno para 2027. La emisión del AO29 permanece frenada y todavía quedan unos US$800 millones por colocar, mientras las tasas de interés más elevadas que llevaron a Economía a pausar las operaciones.

La suspensión alimentó análisis sobre si el Gobierno ya tiene cerrado el esquema de financiamiento para el próximo año. Aunque la licitación permitió refinanciar los compromisos inmediatos, el resultado en pesos no resuelve por sí solo las necesidades de divisas que enfrenta el Tesoro.

El desempeño de la colocación también mostró la importancia de diversificar los instrumentos para sostener la demanda. Según Ritondale, la combinación de una nueva LECAP y un bono dual CER/TAMAR contribuyó a alcanzar el objetivo de refinanciar los pasivos sin presionar las tasas del mercado secundario.

Con información de Noticia Argentinas