La recaudación del IVA sigue en caída y marca la continuidad de la recesión

La recaudación del IVA, que refleja el nivel de actividad económica y del consumo, cerrará octubre con una caída interanual del orden del 5% a 6% según la estimación elaborada sobre la evolución diaria y se suma a los informes elaborados por consultoras privadas que confirmaron la continuidad de la recesión que reflejan las estadísticas desde el segundo trimestre del año y que se estirará al último trimestre de 2026.

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El IVA refleja tanto el nivel de consumo, porque grava la venta final, como el resultado del comercio exterior, pero recién son las estadísticas que difunde ARCA el primer día del mes siguiente se puede ver esa discriminación y el grado de devolución a los exportadores.

Hasta el miércoles 28 de octubre, es decir faltando dos días hábiles para cerrar el mes, la recaudación estaba 11,3% por debajo del mismo mes del año pasado pero si se proyectan los ingresos del jueves y viernes se espera que el resultado final quede finalmente con una caída entre 5% y 6% abajo.

El Índice General de Actividad de la consultora Orlando Ferreres reflejó en septiembre una recuperación de 0,1% respecto de agosto, pero con una baja de 0,8% comparada con el año pasado y acortó para los nueve primeros meses del año a un crecimiento exiguo de 0,3%. “La marcha de la actividad se mantuvo prácticamente sin cambios durante septiembre” y el “IGA OJF registra para el tercer trimestre una baja de 1,2% respecto del segundo trimestre”, señaló en un informe.

“Pensando en los próximos meses, el deterioro de las perspectivas nos hace considerar que la recuperación de la actividad puede demorarse y ralentizarse”, advirtió.

Para la consultora EcoGo, “la actividad cayó 0,8% en septiembre y devolvió buena parte de la mejora de agosto”, cayó 2,6% comparada con septiembre del año pasado y en el acumulado de nueve meses mantiene un leve crecimiento que estimó en 0,5%.

En el informe que difundió a clientes estimó que la producción de bienes cayó 0,8%, con sólo la construcción con expansión de 3% que no compensó la menor actividad en pesca, minería e industria. En tanto los servicios cayeron 0,4% en el mes, con la menor actividad en comercio (-1,8%) como principal lastre.

El índice Nowcast de la Universidad de San Andrés cayó 0,58% en la última semana y acumuló una variación trimestral desestacionalizada de 2,66% en el tercer trimestre de 2026. La particularidad del índice es que busca reflejar la actividad en el momento de la medición, es decir a la tercera semana de octubre.

Este informe semanal combina 29 indicadores de alta frecuencia —actividad (EMAE, IPI), mercado laboral, precios mayoristas y minoristas, comercio exterior, encuestas de confianza, indicadores financieros y datos de vivienda y construcción — y los integra en una única lectura del trimestre que el INDEC todavía no publicó.

Con los informes de las consultoras, la caída de la recaudación del IVA anticipa que el ciclo recesivo se extiende más allás del tercer trimestre del año por el efecto que tiene la menor recaudación impositiva sobre las decisiones de la administración de Javier Milei y el ministro Luis Caputo de profundizar los ajustes para mantener la ficción del saldo positivo fiscal primario.

El IVA llega a las arcas del Tesoro con uno o dos meses de retraso, ya sea que se trate de los aportes de pymes, que tienen hasta dos meses para ingresarlos, o de grandes empresas o de la actividad de comercio exterior, que tiene un mes de retraso, pero al no ir marcando un incremento diario de los ingresos se estima que el piso de actividad se extiende al mes siguiente.

Con pocos pesos y sin dólares

El Tesoro mantenía un saldo de la cuenta en pesos depositados en el Banco Central del orden de los 8,9 billones de pesos, pero en cambio apenas 830 millones de dólares cuando debe afrontar vencimientos en noviembredel orden de los 1.300 millones de dólares, empezando en la primera semana con un pgao de 650 millones de dólares al FMI y luego la renta de los Bonares emitidos por este gobierno losd AO27, AO28 y AO29 y a fines de mes el AN29.

El descalce entre el saldo de la cuenta en dólares y las necesidades de financiamiento anticipan que el Tesoro deberá acudir a las reservas internacionales del Banco Central, comprarlas en el mercado de cambios introduciendo mayor presión cuando van dos días que la autoridad monetaria no puede adquirir divisas o conseguir un financiamiento internacional.

La incertidumbre sobre el origen de los fondos para cubrir los vencimientos es uno de los detonantes de la disparada del Riesgo País desde hace varias semanas, que pegó un salto el lunes después del triunfo electoral de Lula da Silva para obtener la reelección como presidente de Brasil.

Con el Riesgo País reflejando el cierre de los mercados internacionales para el financiamiento del Gobierno nacional, se espera que se extienda a las provincias y el sector privado, la capacidad de reactivar la economía se reduce, lo que genera mayor expectativa de cerrar el año con recesión económica.