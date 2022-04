Proyectan exportaciones récord de granos y derivados por US$ 41.053 millones por suba de precios

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) estimó hoy un crecimiento de las exportaciones de granos y derivados del 8% interanual en 2022, con una facturación récord de alrededor de US$ 41.053 millones, impulsada por el fuerte incremento de los los precios internacionales de los principales commodities agrícolas.

De esta manera, el valor de los despachos aumentarían en US$ 3.004 millones respecto a 2021 y US$ 2.442 millones respecto a la proyección realizada por la entidad en marzo pasado, cuando el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania recién empezaba.

"La fuerte suba en los precios FOB de exportación de los principales productos producto del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania explican este incremento", argumentó la BCR.

Aclararon que "este es un número agregado del valor de las exportaciones que de ninguna manera refleja el severo impacto que ha tenido la sequía sobre un gran número de productores que han visto reducidos sus rendimientos en una magnitud tal que la suba de precios no llega a compensar, por lo que presentan márgenes negativos".

Del total superior a US$ 41.000 millones, más de la mitad de los ingresos proyectados corresponderán al complejo sojero, que aportaría US$ 23.745 millones, US$ 577 millones más que lo calculado hace un mes.

"Esto se debe a la fuerte suba en los precios FOB de todos los productos del complejo, pero en particular del aceite de soja. De esta manera, el complejo lograría superar el valor exportado en el 2021 en US$ 269 millones", puntualizó la Bolsa rosarina.

Por su parte, el complejo maíz alcanzaría despachos por US$ 9.650 millones, casi US$ 1.000 millones más que lo que se preveía hace un mes y podría superar en US$ 600 millones los embarques de 2021, alcanzando un nuevo récord.

Las proyecciones para el complejo trigo alcanzan un incremento de US$ 328 millones hasta los US$ 4.741 millones para el año que corre.

Así, la suba de precios junto con el incremento en cantidades permitiría a este complejo incrementar el valor de sus exportaciones en casi US$ 1.430 millones respecto de la marca del 2021.

El complejo girasol alcanzaría exportaciones por US$ US$ 1.840 millones, US$ 512 millones más que lo previsto hace un mes y US$ 538 millones por encima de la marca del 2021.

En este sentido, el conflicto en la región del Mar Negro "ha disparado a los precios del aceite de la oleaginosa, dado que entre Rusia y Ucrania representan cerca del 80% de las exportaciones mundiales de este producto".

Por último, el complejo cebada registraría despachos por US$ 1.077 millones.

Con información de Télam