Girard, titular de ARBA: "Recuperamos $ 13.500 millones de la evasión de sectores concentrados"

El 2% de la recaudación de ARBA se explicó por la fiscalización a los grandes contribuyentes de barrios cerrados, puertos, agro y grandes empresas que operan en la provincia de Buenos Aires que evaden.

El director de ARBA, Cristian Girard, aseguró que "es el noveno mes consecutivo de aumento de recaudación por sobre la inflación en la provincia de Buenos Aires". Precisó que un 2% de ese total recaudado, es decir unos 13.500 millones de pesos, fueron recuperados de la evasión de sectores concentrados.



"Este es el noveno mes consecutivo de aumento de recaudación por sobre la inflación en la provincia de Buenos Aires, quebrando una tendencia que traíamos desde marzo de 2018", indicó el titular de ARBA en declaraciones efectuadas hoy a FM La Patriada. Girard precisó que durante la gestión anterior, la provincia "perdió recursos desde marzo 2018 hasta que entregaron el mandato, y nosotros logramos revertir esa tendencia".



"Vamos por el noveno mes de aumento de recaudación pero no de cualquier manera, sino revirtiendo la lógica y el reparto de cargas de cómo se genera esa recaudación. Es cierto que depende mucho de la actividad, pero logramos dar progresividad a los impuestos patrimoniales con mucha fiscalización", explicó el funcionario. En ese sentido, detalló en el programa Nobleza Hormiga que se recuperaron 13.500 millones de pesos "de evasión de sectores concentrados, de barrios cerrados, de los puertos, de la de la zona núcleo pampeana, y de las grandes empresas que operan en la provincia de Buenos Aires", y que eso "equivale a un 2% de la recaudación de un año".

"Fue producto de los esfuerzos de control y fiscalización que llevamos adelante a pedido del gobernador, pero también repartiendo las cargas del financiamiento de la provincia de otra manera", mencionó. Entre las decisiones, destacó las medidas a favor de las pymes y comercios y el "controlar más inteligentemente con cruces con AFIP a los grandes contribuyentes, a través de la modernización de los mecanismos de fiscalización".



Explicó que "el fuerte de esos 13.500 millones de pesos recaudados vienen de barrios cerrados o grandes contribuyentes", y precisó que se detectaron aproximadamente 2 millones y medio de metros cuadrados construidos sin declarar "que estaban pagando como baldíos, en lugar de edificado en barrio cerrado". "Eso es resultado a partir de fiscalizar algo que antes el Estado no controlaba", detalló al referirse al sector de desarrollos de urbanizaciones cerradas, que "creció de manera exponencial en los últimos 20 años en la provincia de Buenos Aires, pero que operó sin el control del Estado".



Girard mencionó que una vez iniciados los controles y regularización, registraron más de 2 millones y medio de metros cuadrados y recuperaron, en barrios cerrados, alrededor de 500 millones de pesos en recaudación. "Es muy positivo pero controlando mucho, nos encontramos con casas de 1.500 metros cuadrados de terreno con pileta y no están pagando impuesto inmobiliario o pagan menos que un departamento en el conurbano, ese tipo de injusticia estamos reparando con la fiscalización", remarcó.



También manifestó que se está "controlando muy fuertemente los puertos", y que se recaudaron unos 2.000 millones de pesos con el impuesto que se introdujo en el 2020 en la ley impositiva. "Estamos controlando mucho la zona núcleo en la época de cosecha, es un sector importante con una carga impositiva baja, que muchas veces transportan camiones enteros sin documentación de respaldo, así que es muy intenso el control; es un pedido del gobernador y es un 2% de la recaudación y no es menor en una provincia que venia tan desfinanciada, el haber logrado esos resultados", completó.

La UIF y la CNV se reunieron en una mesa de trabajo para fortalecer la supervisión a los sujetos obligados

El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Carlos Cruz, y el vicepresidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sebastián Negri, llevaron adelante una reunión de trabajo para fortalecer las acciones desarrolladas en conjunto en materia de supervisión de los sujetos obligados que se encuentran bajo la competencia de la CNV.

Durante el encuentro se abordaron asuntos de interés, que vienen siendo analizados por los presidentes de ambos organismos, Adrián Cosentino (CNV) y Carlos Cruz (UIF), como ser los sistemas de prevención de lavado de activos (LA) y financiación del terrorismo (FT) y las diversas problemáticas que atraviesa el mercado de valores. También se analizaron los tipos de maniobras tendientes a sortear la fiscalización del órgano de contralor y cómo éstas vulneran los sistemas de prevención en LA, la ejecución de delitos económicos complejos y la fuga de divisas. En tal sentido, se intercambiaron ideas en torno a la asistencia y colaboración en temas de interés y se acordaron ejes estratégicos de tareas conjuntas dentro del marco normativo de ambos organismos del Estado.