Estiman aporte récord de la cadena girasolera de US$ 1.909 millones a la economía del país

El aporte estimado de la cadena del cultivo de girasol a la economía argentina superará los US$ 1.900 millones en la presente campaña 2021/22 y, de concretarse, alcanzará un récord histórico gracias a los elevados precios internacionales del grano y sus subproductos, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA).

De esta manera, la entidad bursátil calculó el Producto Bruto Agrícola (PBA) del complejo en US$ 1.909 millones, US$ 217 millones por encima de lo registrado en la campaña pasado, lo que significó una expansión del 12,8%.

Así, con la cosecha recientemente finalizada con un volumen de 3,4 millones de toneladas, sumado a los altos precios internacionales, la cadena "generaría un aporte récord a la economía argentina", marcó la BCBA.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En cuanto a las exportaciones, la entidad proyectó ingresos por US$ 1.202 millones, lo que representará un aumento del 18,2% (US$ 185 millones), mientras que la recaudación por retenciones tendrá un incremento de US$ 69 millones hasta los US$ 426 millones.

El volumen producido del grano se ubicó en los mismos niveles que en la campaña 2020/21, después que la entidad elevará el volumen de cosecha en 100.000 toneladas esta semana, mientras que superó en 6,6 % el volumen promedio de los últimos 10 años.

No obstante estos resultados, lo obtenido una vez culminados los trabajos de recolección se ubicó 100.000 toneladas por debajo a lo que se proyectó al comienzo de la campaña, debido a "fallas de polinización como consecuencia de los intensos golpes de calor y la elevada incidencia de cancro del tallo (Phomopsi helianthi) durante llenado de grano, concentrados en los núcleos girasoleros del sur del área agrícola", indicó la Bolsa porteña.

Es por eso que el rinde nacional se ubicó en 20,4 quintales por hectárea (qq/ha), productividad que se posicionó 5% por debajo de lo registrado en el ciclo previo y fue un 3,4% menor comparado al promedio de las últimas cinco campañas.

Con información de Télam