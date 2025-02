AmCham cuestionó la designación de Lijo y García-Mansilla por decreto y dijo que Argentina necesita “previsibilidad y seguridad jurídica”

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) cuestionó este miércoles la decisión del gobierno de Javier Milei de nombrar en la Corte Suprema a Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo por decreto y advirtió que ello puede "opacar los esfuerzos" de la gestión libertaria en la economía y "afectar la previsibilidad del país".

A través de un comunicado, que tituló "Institucionalidad y seguridad jurídica: claves para la competitividad", la cámara remarcó que "en los últimos 13 meses, el Gobierno ha impulsado avances significativos mediante la estabilización de la política monetaria y fiscal, logrando la reducción de la inflación y la desregulación de la economía, buscando impulsar el crecimiento genuino del país, atrayendo inversiones, generando empleos de calidad, mitigando los niveles de pobreza y posicionando a Argentina como un líder en libertad económica en la región".

"Sin embargo, medidas como la designación extraordinaria y transitoria de los jueces a la Corte Suprema pueden opacar estos esfuerzos y afectar la previsibilidad que el país necesita para consolidar su crecimiento", advirtió la cámara.

Jueces por decreto: la explicación de Guillermo Francos

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sostuvo que el decreto de designación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema fue porque "no hubo acuerdo" con la oposición en el Senado y no porque el oficialismo "no tuviera los votos".

"El decreto fue porque no hubo acuerdo, no porque no tuviéramos los votos. Siempre hay tironeos en la política", señaló Francos en declaraciones a Radio Rivadavia. Y señaló que para La Libertad Avanza (LLA) "era muy complejo obtener los votos" para los dictámenes de ambos postulantes.

El ministro coordinador planteó que "el candidato que más cuestionamientos ha recibido obtuvo dictamen", en referencia a Lijo. Y subrayó que "ambos pedidos de acuerdo siguen en el Congreso", donde en el marco de las sesiones extraordinarias "puede resolver darle acuerdo, incluso estando en comisión".

"Los pliegos en el Congreso están: uno con dictamen y el otro sin, dijo y añadió: "Si el Senado rechaza los pliegos, sigue la designación en comisión hasta el 30 de noviembre".

Por su parte, el PRO, con Mauricio Macri a la cabeza, expresó su rechazo a la designación por decreto, por parte del presidente Javier Milei, de Ariel Lijo como ministro de la Corte Suprema. La cúpula del partido amarillo se reunió hoy y aseguraron que sus senadores no acompañarán el pliego del magistrado propuesto por la Casa Rosada.

"La mayoría del bloque va ir en contra del pliego de Lijo", dijo el jefe del bloque de senadores del PRO, Alfredo De Angeli, a la salida del encuentro que encabezó el ex presidente en la sede nacional del partido en la ciudad de Buenos Aires.

Lijo y el otro candidato, el abogado Manuel García - Mansilla, expusieron en agosto ante la comisión de Acuerdos, pero solo el primero obtuvo hace dos semanas el dictamen. La definición del PRO pone en jaque a uno de los candidatos de la Rosada, ya que la Cámara alta puede pedir una sesión y, por dos tercios, rechazarlo.