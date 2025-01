Argentina cerró el 2024 con un superávit en la balanza comercial energética de U$S 5.668 millones, el más alto en 18 años. En diciembre, Argentina registró un superávit de la balanza comercial energética de U$S 852 millones de dólares y cerró el año con el superávit energético más alto de los últimos 18 años. En el resultado positivo incidió el impacto de la puesta en funcionamiento del ex gasoducto Néstor Kirchner, ahora denominado Perito Moreno, y los dólares frescos que genera el yacimiento de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta.

El país acumuló U$S 5.668 millones en el año gracias al crecimiento de las exportaciones y una importante reducción de las importaciones, señaló la Secretaría de Energía, en un comunicado. Durante 2024, las exportaciones de combustibles y energía crecieron 22,3%, alcanzando los U$S 9.677 millones. Este valor representa 12,1% de las exportaciones totales de Argentina.

Además, el país al que más se exportó energía fue Chile, por U$S 2.844 millones, 74,1% más que 2023. A su vez, las importaciones de combustible y lubricantes se redujeron 49,4% interanual en este período, totalizando los U$S 4.009 millones.

En particular, en diciembre, las exportaciones sumaron U$S1.032 millones, de los cuales U$S 5.473 millones tuvieron que ver con la venta de aceites de petróleo. Por su parte, las importaciones totalizaron los U$S180 millones, lo que significa una caída de 42,9% con respecto al mismo mes de 2023. "El sector energético se consolida como uno de los motores de crecimiento para el país", destacó la secretaría a cargo de María Tettamanti.

YPF se asocia con empresa india para la exportación de GNL

La empresa YPF firmó este martes un Memorándum de Entendimiento (MOU) con las empresas Oil and Natural Gas Corporation (OIL), Gas Authority of India Limited (GAIL) y Oil and Natural Gas Corporation Videsh Limited (OVL) de la India para la exportación de GNL con un objetivo estimado de hasta 10 millones de toneladas al año, informó la empresa. El acuerdo contempla la cooperación en litio y otros minerales críticos y la exploración y producción de hidrocarburos, de acuerdo al parte oficial difundido por la compañía.

De la firma del acuerdo que se realizó en la ciudad de Nueva Delhi participaron el ministro de Petróleo y Gas Natural, Hardeep Sinh Puri; el secretario de Petróleo y Gas, Pankaj Jain; el director ejecutivo de Desarrollo de Negocios de OIL, Ranjan Goswami; el director ejecutivo de LNG de GAIL, Satyabarata Bairagi; el vicepresidente de desarrollo de negocios de OVL, Swati Sathe; y el presidente y CEO de YPF Horacio Marín.