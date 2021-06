El ENRE sancionó a otros grandes usuarios por negligencias durante apagón masivo de 2019

El ente regulador de la electricidad multó a 19 nuevos grandes usuarios por incurrir en un accionar negligente que repercutió negativamente en el Sistema Argentino de Interconexión.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) sancionó a 19 nuevos grandes usuarios por incurrir en un accionar negligente que repercutió negativamente en el Sistema Argentino de Interconexión. Los que acusó de incumplir con los compromisos de reducción de demanda ante la caída de frecuencia registrada durante el apagón del 16 de junio de 2019, que afectó a la mayor parte del país.



A través de un total de 19 resoluciones, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad determinó la responsabilidad de los grandes usuarios para los cuales determinó sanciones que ascienden en esta oportunidad a un total de $ 2.670.465, por acciones negligentes que contribuyeron al colapso del sistema eléctrico argentino. De esta forma, hasta el momento el ENRE lleva aplicadas sanciones por $112.427.662 a diversos agentes del sistema eléctrico. También analiza los cargos formulados a la empresa Transener mediante la Resolución 03/2021 del Área de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias.

En esta oportunidad los grandes usuarios sancionados fueron Nuevas Cristalerías, Cooperativa de Rawson; Refinería Bahía Blanca, Tecpetrol, Toyota Argentina, Vista Oil & Gas Argentina, Ledesma, Cooperativa de Electricidad, Servicios y Obras Públicas de San Bernardo Limitada (CESOP), y Cooperativa Eléctrica de Consumo y otros servicios Saladillo Limitada (CES). También fueron multadas Hipódromo Argentino de Palermo, Grupo Arcor, Paladini, Cattorini Hnos, Alpargatas, Cooperativa de Zárate, Administración Provincial de Energía de la Provincia de La Pampa (ADELP), Cooperativa de Provisión de Servicio Eléctrico y otros servicios públicos de Pigüé Limitada (CELP), y Marfrig Argentina, y Nestlé Argentina.



En todos los casos se informó que las penalizaciones se determinaron por incumplir las empresas los compromisos de reducción de demanda ante una caída de frecuencia durante el apagón del 16 de junio de 2019. El informe del Ente Regulador determinó que los agentes incumplieron lo dispuesto en el “Anexo 35” de “Los Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios”, aprobados por Resolución de la Ex Secretaría de Energía Eléctrica (Ex SEE) 61 de fecha 29 de abril de 1992. Esa norma y sus modificatorias y complementarias, los compromisos de reducción de demanda ante una caída de frecuencia.



El domingo 16 de junio de 2019, a las 7.06, en coincidencia con la celebración del Día del Padre, una sucesión de fallas producidas en apenas 30 segundos provocó el mayor blackout de la historia del país.



Su dimensión le valió entre los especialistas el nombre del "Apagón del Siglo", porque fue tan amplio que trascendió al territorio argentino y se extendió a sectores de Brasil y Uruguay, y porque 50 millones de personas resultaron afectadas, más que la población del país. Los 868 minutos, poco más de 14 horas, que demandó restablecer por completo el SADI en todo el territorio, de acuerdo con el informe de Cammesa aún disponible en su página web que detallan las alternativas técnicas del apagón masivo, reflejan la complejidad del suceso.