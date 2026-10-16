Empleadas domésticas: cuánto vale la hora en octubre 2026

Las empleadas domésticas cobran un mínimo de $4.064,08 por hora en octubre de 2026, según la escala salarial vigente para el personal de casas particulares. Este importe corresponde a la categoría de tareas generales con retiro, mientras que el valor asciende a $4.337,53 para quienes trabajan sin retiro.

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La actualización contempla un aumento del 1,7% respecto de septiembre y fue establecida por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) mediante la Resolución 6/2026. Los nuevos valores también fueron incorporados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para la liquidación de salarios.

Cuánto cobran las empleadas domésticas por hora en octubre 2026

Los valores mínimos dependen de las funciones que realiza cada trabajadora y de su modalidad de contratación. El personal con retiro es aquel que regresa a su domicilio al finalizar la jornada laboral, mientras que quienes trabajan sin retiro permanecen en el hogar donde prestan servicios.

La escala salarial vigente desde el 1° de octubre establece los siguientes importes:

Categoría Con retiro Sin retiro Supervisora $4.805,82 $5.215,59 Personal para tareas específicas $4.580,80 $4.973,38 Caseros — $4.337,53 Asistencia y cuidado de personas $4.337,53 $4.801,52 Personal para tareas generales $4.064,08 $4.337,53

La categoría de tareas generales comprende actividades de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento del hogar y preparación de comidas. En tanto, la asistencia y cuidado de personas incluye las tareas desarrolladas por niñeras y cuidadoras.

Salarios confirmados en octubre

Cuánto se paga por cuatro horas de trabajo doméstico en octubre

Para quienes cobran por hora, el valor de una jornada se calcula multiplicando la tarifa correspondiente a su categoría por la cantidad de horas trabajadas. En el caso de una jornada de cuatro horas, los importes mínimos son:

Categoría Con retiro Sin retiro Supervisora $19.223,28 $20.862,36 Tareas específicas $18.323,20 $19.893,52 Caseros — $17.350,12 Asistencia y cuidado de personas $17.350,12 $19.206,08 Tareas generales $16.256,32 $17.350,12

Estos montos corresponden exclusivamente a las horas trabajadas y no incluyen adicionales que pudieran corresponder.

Sueldo de empleadas domésticas: cuánto cobran por mes en octubre 2026

Además de los valores por hora, el acuerdo salarial establece las remuneraciones mínimas para el personal mensualizado. Los sueldos varían según la categoría y si la trabajadora presta servicios con o sin retiro.

Categoría Con retiro Sin retiro Supervisora $599.514,52 $661.702,46 Personal para tareas específicas $560.776,33 $618.187,89 Caseros — $548.429,23 Asistencia y cuidado de personas $548.429,23 $605.050 Personal para tareas generales $498.582,06 $548.429,23

Las cifras representan los salarios mínimos establecidos por la normativa. La remuneración final puede ser mayor cuando se incorporan adicionales por antigüedad, zona desfavorable u otros conceptos laborales.

Empleadas domésticas salarios

De cuánto es el aumento para las empleadas domésticas en octubre

La actualización salarial incluye una suba del 1,7% sobre los valores de septiembre y la incorporación progresiva al salario básico de una suma extraordinaria no remunerativa otorgada en agosto. El acuerdo establece el siguiente esquema:

Septiembre: incorporación del 25% de la suma extraordinaria.

Octubre: incorporación de un 50% adicional.

Noviembre: incorporación del 25% restante.

La suma original de agosto había sido de $20.000 para trabajadoras con jornadas de 16 horas semanales o más, $11.500 para quienes cumplían entre 12 y menos de 16 horas y $8.000 para quienes trabajaban menos de 12 horas por semana.