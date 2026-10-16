Empleadas domésticas: cuánto vale la hora en octubre 2026

Las empleadas domésticas cobran un mínimo de $4.064,08 por hora en octubre de 2026, según la escala salarial vigente para el personal de casas particulares. Este importe corresponde a la categoría de tareas generales con retiro, mientras que el valor asciende a $4.337,53 para quienes trabajan sin retiro.
La actualización contempla un aumento del 1,7% respecto de septiembre y fue establecida por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) mediante la Resolución 6/2026. Los nuevos valores también fueron incorporados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para la liquidación de salarios.
Cuánto cobran las empleadas domésticas por hora en octubre 2026
Los valores mínimos dependen de las funciones que realiza cada trabajadora y de su modalidad de contratación. El personal con retiro es aquel que regresa a su domicilio al finalizar la jornada laboral, mientras que quienes trabajan sin retiro permanecen en el hogar donde prestan servicios.
La escala salarial vigente desde el 1° de octubre establece los siguientes importes:
|Categoría
|Con retiro
|Sin retiro
|Supervisora
|$4.805,82
|$5.215,59
|Personal para tareas específicas
|$4.580,80
|$4.973,38
|Caseros
|—
|$4.337,53
|Asistencia y cuidado de personas
|$4.337,53
|$4.801,52
|Personal para tareas generales
|$4.064,08
|$4.337,53
La categoría de tareas generales comprende actividades de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento del hogar y preparación de comidas. En tanto, la asistencia y cuidado de personas incluye las tareas desarrolladas por niñeras y cuidadoras.
Cuánto se paga por cuatro horas de trabajo doméstico en octubre
Para quienes cobran por hora, el valor de una jornada se calcula multiplicando la tarifa correspondiente a su categoría por la cantidad de horas trabajadas. En el caso de una jornada de cuatro horas, los importes mínimos son:
|Categoría
|Con retiro
|Sin retiro
|Supervisora
|$19.223,28
|$20.862,36
|Tareas específicas
|$18.323,20
|$19.893,52
|Caseros
|—
|$17.350,12
|Asistencia y cuidado de personas
|$17.350,12
|$19.206,08
|Tareas generales
|$16.256,32
|$17.350,12
Estos montos corresponden exclusivamente a las horas trabajadas y no incluyen adicionales que pudieran corresponder.
Sueldo de empleadas domésticas: cuánto cobran por mes en octubre 2026
Además de los valores por hora, el acuerdo salarial establece las remuneraciones mínimas para el personal mensualizado. Los sueldos varían según la categoría y si la trabajadora presta servicios con o sin retiro.
|Categoría
|Con retiro
|Sin retiro
|Supervisora
|$599.514,52
|$661.702,46
|Personal para tareas específicas
|$560.776,33
|$618.187,89
|Caseros
|—
|$548.429,23
|Asistencia y cuidado de personas
|$548.429,23
|$605.050
|Personal para tareas generales
|$498.582,06
|$548.429,23
Las cifras representan los salarios mínimos establecidos por la normativa. La remuneración final puede ser mayor cuando se incorporan adicionales por antigüedad, zona desfavorable u otros conceptos laborales.
De cuánto es el aumento para las empleadas domésticas en octubre
La actualización salarial incluye una suba del 1,7% sobre los valores de septiembre y la incorporación progresiva al salario básico de una suma extraordinaria no remunerativa otorgada en agosto. El acuerdo establece el siguiente esquema:
-
Septiembre: incorporación del 25% de la suma extraordinaria.
-
Octubre: incorporación de un 50% adicional.
-
Noviembre: incorporación del 25% restante.
La suma original de agosto había sido de $20.000 para trabajadoras con jornadas de 16 horas semanales o más, $11.500 para quienes cumplían entre 12 y menos de 16 horas y $8.000 para quienes trabajaban menos de 12 horas por semana.