Empleadas domésticas: cuánto cobran y el salario que ganan en octubre 2026

Las empleadas domésticas cobran desde $4.064,08 por hora y $498.582,06 mensuales en octubre de 2026, según la escala salarial vigente para el personal de casas particulares en Argentina. Los montos corresponden a la categoría de tareas generales con retiro, mientras que las remuneraciones aumentan según las funciones y la modalidad de contratación.

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La actualización establece un incremento del 1,7% respecto de septiembre y forma parte del acuerdo dispuesto por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) mediante la Resolución 6/2026. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) incorporó los nuevos valores para que los empleadores puedan liquidar los salarios correspondientes al mes.

Salarios con aumento en octubre

Cuánto cobran las empleadas domésticas por hora en octubre 2026

Los valores mínimos por hora varían según las tareas realizadas y si la trabajadora presta servicios con retiro, es decir, si regresa a su domicilio al finalizar la jornada, o sin retiro. La escala vigente desde el 1° de octubre es la siguiente:

Categoría Con retiro Sin retiro Supervisora $4.805,82 $5.215,59 Personal para tareas específicas $4.580,80 $4.973,38 Caseros — $4.337,53 Asistencia y cuidado de personas $4.337,53 $4.801,52 Personal para tareas generales $4.064,08 $4.337,53

La categoría de tareas generales comprende actividades como limpieza, lavado, planchado, mantenimiento del hogar y preparación de comidas. Por su parte, la asistencia y cuidado de personas incluye tareas realizadas por niñeras y cuidadoras, entre otras funciones.

Personal doméstico en octubre

Sueldo de empleadas domésticas en octubre 2026: cuánto cobran por mes

Para el personal mensualizado, las remuneraciones mínimas también se actualizan según la categoría y la modalidad de trabajo.

Categoría Con retiro Sin retiro Supervisora $599.514,52 $661.702,46 Personal para tareas específicas $560.776,33 $618.187,89 Caseros — $548.429,23 Asistencia y cuidado de personas $548.429,23 $605.050 Personal para tareas generales $498.582,06 $548.429,23

Estos importes representan los salarios mínimos establecidos por la normativa. El monto final puede ser superior cuando corresponda incorporar adicionales por antigüedad, zona desfavorable u otros conceptos laborales.

De cuánto es el aumento para las empleadas domésticas en octubre

La actualización salarial de octubre contempla una suba del 1,7% sobre los valores del mes anterior. Sin embargo, el acuerdo también establece la incorporación progresiva al salario básico de una suma extraordinaria no remunerativa que se había otorgado en agosto.

El esquema de incorporación es el siguiente:

Septiembre: 25% de la suma extraordinaria.

Octubre: 50% adicional.

Noviembre: 25% restante.

El pago original de agosto había sido de $20.000 para quienes trabajaban 16 horas semanales o más, $11.500 para jornadas de entre 12 y menos de 16 horas, y $8.000 para quienes cumplían menos de 12 horas por semana.

De esta manera, la actualización de octubre no se limita al porcentaje de aumento, sino que también modifica la composición de los salarios básicos.

Cuánto cobran las empleadas domésticas por cuatro horas de trabajo

Para las trabajadoras que cobran por hora, el importe de una jornada de cuatro horas puede calcularse multiplicando el valor correspondiente a su categoría por la cantidad de horas trabajadas.

Los montos mínimos para octubre son:

Categoría 4 horas con retiro 4 horas sin retiro Supervisora $19.223,28 $20.862,36 Tareas específicas $18.323,20 $19.893,52 Caseros — $17.350,12 Asistencia y cuidado de personas $17.350,12 $19.206,08 Tareas generales $16.256,32 $17.350,12

Estos cálculos corresponden únicamente al valor de las horas trabajadas, sin contemplar adicionales que pudieran corresponder.