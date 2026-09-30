EE.UU. identifica al de cepo, la deuda y la inflación como desafíos apremiantes de Milei

El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su Informe sobre el Clima de Inversión 2026, un documento que analiza las condiciones que encuentran las empresas extranjeras al momento de decidir si invierten en distintos países, y el capítulo dedicado a la Argentina dejó un diagnóstico bastante más amplio que el balance de los avances económicos que suele exhibir el gobierno de Milei. El organismo estadounidense identifica problemas que todavía condicionan la llegada de capitales, entre ellos la sostenibilidad de la deuda, la inflación persistente, la carga tributaria, las normas laborales, la incertidumbre regulatoria y el funcionamiento de la Justicia.

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El propio Departamento de Estado resume los principales obstáculos que encuentra la economía argentina al señalar que los “desafíos más apremiantes” son “la sostenibilidad de la deuda, la inflación persistente y el desmantelamiento total de los controles de capital”. El señalamiento resulta relevante porque el documento no fue elaborado para evaluar el desempeño político del Gobierno, sino para brindar información a inversores, empresas y actores económicos estadounidenses interesados en operar en el país.

El informe reconoce que desde diciembre de 2023 la administración libertaria “ha revertido políticas intervencionistas y ha impulsado reformas estructurales para posicionar a Argentina como una economía de mercado”, pero el reconocimiento aparece acompañado por una extensa lista de condiciones que todavía generan incertidumbre para quienes deben colocar capital a largo plazo.

El propio Departamento de Estado advierte que la desaceleración de la inflación no significa, para los inversores, que el problema macroeconómico haya quedado definitivamente resuelto. La inflación persistente permanece entre los principales desafíos del país, mientras que la sostenibilidad de la deuda aparece incluso por delante de otros factores en la lista de cuestiones que requieren atención.

El organismos señala que el equilibrio fiscal de corto plazo no elimina necesariamente los riesgos vinculados con el stock de deuda ni con la capacidad futura de la Argentina para sostener sus compromisos financieros, especialmente en una economía que todavía depende de financiamiento externo y que continúa reconstruyendo sus reservas internacionales.

Otro de los puntos que el informe es el proceso de eliminación del cepo, algo sobre lo que se viene debatiendo y el mercado presiona para su eliminación. El Departamento de Estado reconoce que en abril de 2025 el Banco Central anunció “el fin de la mayoría de los controles de capital y de cambio para individuos”, lo que permitió eliminar el límite mensual de 200 dólares que había regido durante años.

Pero el informe inmediatamente introduce una salvedad importante: “algunas restricciones permanecen para las empresas que buscan acceso al mercado cambiario para pagar deuda comercial y financiera heredada, así como dividendos”. Esto implica que la normalización cambiaria todavía no es completa desde la perspectiva de una compañía extranjera que opera en la Argentina. El problema no es únicamente poder comprar dólares para determinadas operaciones corrientes, sino contar con la certeza de que una empresa podrá disponer de sus ganancias, cancelar compromisos externos y eventualmente retirar capital del país.

También coloca la sostenibilidad de la deuda entre los principales problemas de la Argentina, un señalamiento que adquiere especial relevancia porque el Gobierno convirtió el equilibrio fiscal en uno de los pilares de su política económica. El Departamento de Estado norteamericano advierte que la existencia del programa con el FMI también muestra la dependencia de la Argentina respecto del financiamiento externo. El esquema contempla revisiones semestrales hasta 2029 y nuevos desembolsos, mientras que entre sus objetivos figuran mantener un ancla fiscal, avanzar hacia un régimen monetario y cambiario más flexible y profundizar las reformas estructurales.

Una de las observaciones más directas del informe se refiere al costo de operar en la Argentina. Identifica que “empresas domésticas y extranjeras continúan citando la elevada carga tributaria y las rígidas leyes laborales de Argentina como obstáculos clave para la inversión”. El señalamiento resulta especialmente significativo porque el gobierno de Milei hizo de la desregulación una de las principales banderas de su programa económico y presentó las reformas laborales como una herramienta para reducir costos, estimular contrataciones y mejorar la competitividad.

El problema es que, de acuerdo con el diagnóstico estadounidense, las reformas realizadas no eliminaron todavía las dificultades que las propias empresas identifican como obstáculos. La carga tributaria continúa apareciendo como un factor que afecta las decisiones de inversión, mientras que el sistema laboral sigue siendo considerado rígido por compañías nacionales y extranjeras.

El capítulo institucional es uno de los puntos que más peso tiene en el informe y que permite ampliar la mirada más allá de la macroeconomía. El Departamento de Estado cita al Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la OCDE, que en marzo de 2026 sostuvo que Argentina necesita “una aplicación más firme, mejores protecciones para denunciantes, procesamiento oportuno, plena implementación del código penal federal y menos vacantes judiciales”.

El punto central del informe no es, por lo tanto, que la Argentina carezca de oportunidades para invertir. El propio Departamento de Estado reconoce que existen oportunidades en sectores estratégicos y que el Gobierno modificó de manera significativa la orientación de la política económica. El problema que aparece en el diagnóstico es otro: la apertura y los incentivos no eliminan por sí mismos los riesgos que las empresas consideran al momento de comprometer capital.