Massa dijo que el objetivo es que a ninguna empresa que produce y genera trabajo, le falten dólares

El ministro de Economía, Sergio Massa, afirmó hoy que el "gran desafío es que a ninguna empresa argentina que produce, que genera trabajo, que genera bienes con valor agregado argentino, le falte los dólares", y dijo que priorizará "el sistema, por lo menos con los dólares del Banco Central".

Massa se reunió con un grupo de empresarios nucleados en la Confederación General Económica de la República Argentina (CGERA) a quienes les anticipó que se introducirán cambios en el decreto reglamentario para el blanqueo de divisas.

El jefe del Palacio de Hacienda detalló que "24.000 empresas argentinas ya accedieron a permisos de importaciones, accedieron al mercado del libre tipo de cambio. Además el artículo 71 y 72 del Presupuesto habilitan a un programa de acceso a importaciones a través cada empresa poniendo sus dólares a la que le vamos a dar una serie de incentivos impositivos para que de alguna manera equipare lo que representa el acceso de una manera o de otra la entrada al libre tipo de cambio".

El ministro les anticipó a los empresarios que en un decreto reglamentario va a plantear la eliminación de la doble imposición para aquellos que ingresen al sistema con sus dólares, y tengan la decisión de blanquear dólares. Eso les va a permitir poner formal a algún ahorro que puedan tener, sin pagar impuestos para agregar un incentivo que de alguna manera les ponga en valor de paridad respecto del tipo de cambio del mercado libre de cambios", según expresaron fuentes del Palacio de Hacienda.

"Cuando usted es importador de un insumo o de un bien intermedio le cobran dos veces el IVA (aduanero e impositivo), lo que estamos tratando es evitar la doble imposición y que eso funcione como premio para las empresas que quieren importar con sus propios dólares", dijo.

"El principal desafío que tenemos que recorrer es tratar de multiplicar el valor de nuestra tonelada exportable. Cuanto más primarizada es nuestra exportación, cuanto menos valor agregado tiene, mayores dificultades tenemos para consolidar nuestras reservas y para hacer fuerte nuestra moneda", expresó el ministro.

Más adelante, Massa dijo ser "un convencido de que tenemos que transformar los programas sociales en empleo formal. Ya tenemos vigente un decreto que les permite durante un año tomar en las Pymes a quienes son beneficiarios de algún programa social, sin que el beneficiario pierda el programa".

El responsable de la cartera económica destacó que "había 39.000 millones de dólares en la cola del SIMI. Eso obedecía a varias razones, algunas vinculadas a los sectores para crecer y otras vinculadas a que la incertidumbre genera stockeo para cubrirse en bienes a valor dólar".

Massa enfatizó que "la mayor parte de las medidas que tuvimos que tomar en los últimos 90 días tienen tres objetivos: el primero es ordenar nuestras cuentas. No es viable ni una empresa, ni un hogar, ni un país con 12,4% de déficit. El segundo gran desafío claramente es el de resolver nuestro régimen de acumulación de reservas. La mejor forma de recuperar reservas es recuperando el superávit comercial. Octubre fue el primer mes de resultado positivo.

El ministro subrayó que "si nosotros tenemos nuestro Banco Central fortalecido, acumulamos reservas, no tengan dudas de que nuestra moneda va a recuperar valor, que nuestra economía va a ser fuerte, y que eso no va a permitir además, pelearnos con otros países en mercados, competitividad, en desafíos respecto del desarrollo económico".

Luego, el ministro indicó que "a fines de noviembre, se trata el segundo tramo del acuerdo con el BID que es para fortalecer reservas. Se vota el 26 en el Directorio, el ingreso es automático y de alguna manera nos permite, junto con el Swap con China, junto con los acuerdos con el BID y el Banco Mundial, más el programa con el FMI seguir fortaleciendo las reservas del BCRA entendiendo que cuanto más fuerte seamos en nuestras reservas, nuestra moneda es más fuerte y nos ayudará a bajar la inflación".

El ministro describió que "los niveles de consumo se mantienen, los niveles de funcionamiento de nuestra capacidad instalada en septiembre volvieron a crecer, tenemos provincias del norte argentino con niveles de desocupación que no hubiéramos soñado en ningún momento de la Argentina, pero también la otra cara que es un problema estructural producto de un alto nivel de endeudamiento, producto de un nivel de exportaciones que en término de valor representa un valor del 40% del valor de nuestra tonelada de importaciones y eso describe cómo gastamos los dólares que nos consumimos".

Finalmente, y en relación con el acuerdo fiscal con los Estados Unidos, Massa sostuvo que "es un acuerdo entre el Internal Revenue Service (IRS) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Es un acuerdo que le da acceso a la AFIP a las cuentas de titulares o beneficiarios de sociedades de aquellos que tienen cuentas en los EE.UU. no declaradas al Estado argentino, al fisco argentino. La decisión de EE.UU. es no funcionar como guarida fiscal de los que evaden impuestos en la Argentina y la decisión del gobierno argentino y de la AFIP es que aquellos argentinos que pagan sus impuestos, que hacen el esfuerzo de generar trabajo y hacer sus aportes correspondientes a la AFIP, y aquellos que blanquearon no se vean perjudicados por aquellos que eluden sus obligaciones frente a la AFIP".

Con información de Télam