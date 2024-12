El Gobierno impulsa una denuncia contra Villarruel e intenta encubrir a Kueider

Después de que el Senado votara la expulsión de Edgardo Kueider, detenido hace unos días en Paraguay por intentar ingresar al país con más de 200.000 dólares sin declarar, el Gobierno baraja y da de nuevo: caída la estrategia de la suspensión, ahora busca subirse a posibles denuncias por incumplimiento de deberes contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, garantizar la nulidad de la sesión y así blindar a Kueider.

Según aseguraron fuentes de Casa Rosada a El Destape, Villarruel no consensuó con el Gobierno la estrategia para la sesión del Senado, pero sí dio aviso antes de la sesión. El oficialismo esperaba lograr la suspensión de Kueider con el apoyo del PRO y la Unión Cívica Radical (UCR), pero el pedido de desafuero por parte de la jueza Sandra Arroyo Salgado abrió un nuevo escenario y la oposición "dialoguista" no acompañó.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Al momento de la votación en el Senado, el presidente Javier Milei estaba en viaje a Italia. Por eso, Villarruel era titular del Poder Ejecutivo de forma provisoria y no podía presidir la sesión, argumentan desde Casa Rosada. Algunos legisladoras salieron a levantar esa bandera en las redes sociales y además insinuaron que podría derivar en una destitución de la titular del Senado.

El diputado nacional del PRO Damián Arabia, muy cercano a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo en su cuenta de X que la Vicepresidenta "podría configurar además el delito de usurpación de cargo".

La cuenta de X "Milei Emperador", atribuida al asesor presidencial Santiago Caputo, escribió: "La Vicepresidente presidió una sesión del Senado estando a cargo del PEN por el viaje del Presidente (en un grosero incumplimiento de sus deberes); y los Senadores Nacionales destituyeron a un Senador Nacional sin condena. A favor de cagarnos en las instituciones".

La interna en el Gobierno, al rojo vivo

El 20 de noviembre pasado, Milei aseguró en una entrevista con La Nación Más que Villarruel "no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones" del Gobierno nacional. ". "Está mucho más cerca del círculo rojo, lo que ella llama la alta política, y lo que nosotros llamamos la casta", dijo el jefe de Estado respecto a la titular del Senado".

"No participa de las reuniones de gabinete, decidió no participar. Hace mucho tiempo que decide no participar de las reuniones de gabinete", agregó el Presidente en aquella ocasión.

Otro síntoma de la interna fue la cadena nacional que Milei hizo junto a todos sus ministros el 10 de diciembre, con motivo del aniversario de su llegada a la Casa Rosada. En aquella ocasión, llamó la atención la ausencia de Villarruel: tal como explicó El Destape, la Vicepresidenta no fue invitada a aparecer en el mensaje grabado.