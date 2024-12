Doble Parricidio de Vicente López: condenaron a Martín del Río a prisión perpetua

Un jurado popular condenó este viernes a Martín Del Río por el doble parricidio de Vicente López en el Tribunal N°7 de San Isidro. Los fiscales aseguraron que el imputado es el homicida de José Enrique Del Rio y Mercedes Alonso, asesinados el 24 de agosto de 2022 y desmintieron la hipótesis del golpe comando que había sostenido el principal acusado, hijo de la pareja. La pena que se impone por el delito que se le imputa, doble homicidio agravado por el vínculo, por uso de arma de fuego, premeditación y alevosía, es a prisión perpetua.

"Por unanimidad de votos encontramos al acusado Martín del Río, culpable del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo, con alevosía y el uso de un arma de fuego", señaló la presidenta del jurado luego de debatir entre los 12 integrantes que lo componen.

"Colocó en estado de indefensión de sus padres y con el uso de un arma de fuego de su familia efectuó tres disparos a su papá y un disparo a quien lo estaba mirando, a su mamá. Les quitó la vida. Todo para encubrir y no revelar las mentiras en torno al desmanejo del patrimonio familiar”, puntualizó la fiscal Marcela Semeria antes de la sentencia sobre el modus operandi del detenido.

Qué había dicho Del Río

Frente al Tribunal y del jurado, integrado por 12 vecinos, el detenido exclamó el jueves que es "inocente", que es una "injusticia" el caso y hasta sostuvo que no podría haber matado a sus padres porque "los adoraba". Después de varias horas de testimonio, donde no respondió preguntas, su abogada, Mónica Chirivín, habló con la prensa y se mostró enojada por el rol de la fiscalía: "Ocultaron pruebas, esto no está bien, no estamos en igualdad de condiciones". "La incorporación de pruebas fue arbitraria, no me dejaron exhibir muchas de ellas", exclamó y dijo que su cliente no aceptó preguntas porque "declaró tres veces y fue siempre maltratado".

Cronología del caso Del Río

Los fiscales centran los motivos del crimen en una cuestión económica. Martín, el hijo menor de las víctimas, era el encargado de manejar los bienes y negocios familiares, entre ellos la frustrada operación inmobiliaria por la cual las víctimas pensaban que aquel 24 de agosto de 2022, día en el que fueron asesinados, en realidad iban a mudarse a un lujoso departamento en el edificio Chateau Libertador del barrio porteño de Núñez, valuado en más de un millón y medio de dólares. Algo que nunca sucedió.

Martín fue detenido tras ser identificado por diferentes testigos como el "caminante encapuchado" que se observó en las cámaras de seguridad el día del crimen. Su contextura física y especialmente su modo de caminar -con un defecto en su pierna izquierda que padece de chico, que no le permite seguir una línea recta y por lo que lo apodaron “Pato”, "Pati" para sus papás- fue lo que determinó que era él.

El doble homicidio habría sido pensado de manera meticulosa por Martín. El plan quedó expuesto por las cámaras de seguridad y por las transcripciones de la serie de mensajes que el presunto parricida intercambió con José del Río, su padre, muy molesto por las demoras en la mudanza al nuevo departamento en Núñez.

Noticia en desarrollo...