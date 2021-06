El plan del Gobierno para alentar la innovación empresaria con créditos y subsidios por casi US$ 290 millones

En qué consiste la "propuesta de préstamo" que fue elaborada por las autoridades del Gobierno y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El Gobierno definió las áreas que respaldará con un financiamiento cercano a los US$ 290 millones, para fortalecer el Sistema Nacional de Innovación (SNI), aumentar la inversión privada, mejorar la productividad de las empresas, mayormente pequeñas y medianas, e impulsar la producción nacional de conocimiento.

El plan incluirá créditos y subsidios a firmas innovadoras, y se sustentará en un préstamo de US$ 230 millones que se negocia con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), más un aporte del Tesoro nacional de US$ 57,5 millones.

Según la "Propuesta de préstamo" elaborada por las autoridades del Gobierno y del BID, a la que Télam tuvo acceso, se financiarán unos 2.500 proyectos de investigación científico-tecnológicos en un conjunto de "áreas consolidadas", lo cual insumirá US$ 50 millones.

Se espera además atender la demanda de unas 170 empresas en proyectos de innovación tecnológica individuales, que incluirán la integración de recursos humanos altamente calificados, con aportes crediticios y no reembolsables por US$ 45,5 millones.

Otros US$ 41,1 millones serán para financiar 13 proyectos de infraestructura edilicia (refacción o nuevas obras) en instituciones del SNI, de los cuales al menos cuatro incluirán medidas de eficiencia energética y del uso del agua.

Se contempla además financiar (con US$ 25,5 millones) la construcción o readecuación edilicia de nueve centros interinstitucionales y multidisciplinarios, de los cuales al menos dos responderán a las temáticas de cambio climático.

Luego, US$ 18 millones serán para nueve proyectos sectoriales estratégicos de alto impacto en sectores clave, como salud, alimentos o transición energética.

El Programa de Innovación Federal destinará a su vez US$ 17 millones a la creación y fortalecimiento de tres grandes centros tecnológicos que ofrezcan servicios a empresas de su entorno, a partir de una ventanilla permanente, mientras US$ 16,5 millones serán para agregar material bibliográfico especializado a la Biblioteca Electrónica del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Se financiarán asimismo (con US$ 12 millones) siete proyectos interdisciplinarios estratégicos del Programa de Facilidades Científicas y Tecnológicas que no exijan la creación de un nuevo centro específico.

El Programa de Evaluación, que promueve la mejora continua de las instituciones del Sistema de Innovación e incluye la posibilidad de realizar convenios para financiar mejoras a partir del diagnóstico realizado, demandará US$ 10,4 millones.

Se prevé además financiar con US$ 9,5 millones a unas 15 firmas de base tecnológica, desde la detección de las ideas u oportunidades y la conformación empresaria, hasta su salida al mercado y la comercialización.

Igualmente, se respaldarán 14 proyectos de innovación que presenten en forma colectiva grupos consorciados y de servicios tecnológicos (US$ 6 millones); 30 iniciativas de investigación científico-tecnológicos orientados a emergencias y problemas específicos, como el cambio climático (US$ 3,1 millones); y otros 30 proyectos de start ups (US$ 3 millones).

Los recursos del programa impulsarán también 10 proyectos pilotos de compras públicas de desarrollos innovadores (US$ 2,5 millones); y estudios prospectivos, incluida la realización de la Encuesta Nacional de Dinámica de Empleo e Innovación (Endei) e informes sobre las actividades de I+D realizadas por los sectores productivos (US$ 2 millones).

Entre las actividades que financiará el programa se incluye la membresía de la Argentina al proyecto Gemini, que permite a los investigadores de astronomía del país acceder a telescopios internacionales; y la consolidación del proyecto digital puesto en marcha por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación.