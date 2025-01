ARCA les da la PEOR noticia a los que compraron en DÓLARES en 2024 Desde la ex AFIP detallaron quienes no pueden pedir la devolución. Quienes no pueden pedir reintegro por compras en el extranjero

03 de enero, 2025 | 04.05 ARCA detalló quienes no pueden pedir el reintegro por compras en dólares La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo de recaudación nacional que reemplazó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), habilitó la operación para solicitar la devolución de percepciones que se aplicaron en operaciones con moneda extranjera. Sin embargo, también comunicó la amplia gama de usuarios que por distintos motivos no podrán pedir la devolución de dinero para las compras que hicieron o por la contratación de servicios de streaming que se cobran en dólares cómo Spotify o Netflix. De esta manera, varias personas no podrán solicitar la devolución del 30 por ciento en percepciones que se aplicaron sobre la compra y gastos en dólares de 2024. Quienes no pueden pedir el reintegro por compras en el extranjero Se encuentren inscriptos en el Impuesto a las Ganancias, o les corresponda realizar dicha inscripción.

Se encuentren inscriptos en el impuesto sobre los Bienes Personales, o les corresponda realizar dicha inscripción.

Trabajen en relación de dependencia y sean pasibles de sufrir retenciones del Impuesto a las Ganancias por parte de su empleador como agente de retención.

Quienes siendo pasibles de sufrir retenciones del Impuesto a las Ganancias por parte de su empleador, como agente de retención, no les hayan realizado la percepción bajo el código 219. MÁS INFO ARCA ARCA prorrogó la exención de IVA y Ganancias en algunos productos Qué gastos en dólares no están alcanzados por el régimen de devolución de percepciones de ARCA Compra de medicamentos.

Adquisición de libros físicos o digitales.

Uso de plataformas educativas y software con fines educativos.

Adquisición de servicios de transporte terrestre con destino a países limítrofes.

Gastos vinculados a proyectos de investigación realizados por investigadores estatales y universitarios.

Adquisición en el exterior de materiales y equipamientos destinados a la lucha contra el fuego y la protección civil, por entidades reconocidas en la Ley N° 25.054 y sus modificatorias. MÁS INFO Economía El beneficio de ARCA para los Monotributistas que alquilan Paso a paso, cómo solicitar la devolución de la percepción en ARCA En caso de que quienes sí cumplan con los requisitos quieran pedir la devolución, los pasos a seguir son los siguientes: Ingresar a la página oficial de ARCA Seleccionar la opción "Mis Retenciones", Presionar en "Devolución de Percepciones", Verificar que se muestre las percepciones aplicadas durante el año (en caso no estén, cargarlas manualmente), Presentar el formulario F.1746 y detallar las percepciones mes a mes. En caso no se muestre los datos de diciembre, desde ARCA aconsejan esperar a mediados de enero para presentar la documentación ya que lleva algo de tiempo actualizar todos los datos. Todos los requisitos para saber puedo pedir la devolución de dinero a ARCA TWITTER

E-MAIL

TELEGRAM

LINKEDIN