El consumo volvió a desplomarse en septiembre en todos los canales en simultáneo: supermercados, mayoristas, shoppings y electrodomésticos. De este modo sigue sin dar signos de recuperación mientras el Gobierno busca instalar que la economía ya volvió al sendero del crecimiento.

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Así lo mostró el Indec este miércoles. En concreto, reveló que las ventas en los supermercados cayeron en septiembre un 0,9% respecto a agosto y un 3% en relación al mismo mes de 2025.

El consumo masivo en general sigue brindando números magros, ya que en los mayoristas bajó en septiembre un 0,5% desestacionalizado en relación a agosto, aunque subió un 1% interanual.

La crisis del bolsillo va más allá y también alcanza al consumo minorista en general. El propio Indec señaló hoy que las ventas en shoppings de septiembre bajaron un 0,8% intermensual desestacionalizado, aunque subieron un 1% interanual.

En el plano de los bienes durables el desplome fue peor. Casi todos los electrodomésticos tuvieron fuertes bajas en sus ventas durante el tercer trimestre, detalló otro informe del Indec de este miércoles. Medidas en unidades vendidas, las caídas interanuales fueron de un 25% en los televisores, un 32% en computadoras, un 20% en celulares, un 17% en heladeras y un 9% en lavarropas, por dar algunos ejemplos.

La recesión y el argumento del reflote de la economía

Básicamente, los datos de consumo de septiembre (o del tercer trimestre en general en el caso de los electrodomésticos) se inscriben dentro del panorama general de recesión que, pese a lo que busca instalar el Gobierno, confirmó ayer el propio organismo estadístico.

En efecto, en el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) de septiembre el comercio (minorista y mayorista) fue uno de los sectores que más cayó, con un 2,2% interanual, un punto más que el promedio. De este modo, aportó 0,2 puntos a la baja total de un 1,2% respecto a septiembre de 2025.

O sea, pese a que la actividad general creció respecto a agosto, un 1,1%, el desagregado muestra que lo único que la sostiene sigue siendo la minería y la energía. En cambio, el desempeño del comercio indica que los sectores clave que atraviesan a la mayoría de la gente continúan en estado crítico (otro tanto para la industria, que cayó un 1,8% interanual).

El panorama no fue muy diferente en octubre. Aunque Javier Milei festejó que la medición de consumo masivo de Scentia dio un resultado positivo después de 9 meses (0,9% interanual), el desagregado evidencia que solo fue traccionada las ventas online, en farmacias y en kioscos. Al contrario, las ventas en supermercados bajaron un 0,3% y en almacenes de barrio cayeron un 0,4%.

En otras palabras, el Gobierno busca argumentar que la recesión ya terminó y que la economía está en recuperación, pero no toma en cuenta que esta posibilidad luce virtualmente imposible si el consumo no vuelve a aumentar. De hecho, las estimaciones preliminares de las consultoras advierten que la actividad cayó nuevamente en octubre, un 0,5% intermensual y un 2,5% interanual según Equilibra.

La baja del consumo, que el Gobierno usa como ancla antiinflacionaria con éxito bastante relativo, ya es un rasgo distintivo del programa económico como muestran los números de mediano plazo. Entre enero y septiembre, las ventas en supermercados cayeron un 2,9% interanual, las de mayoristas un 2,5% y las de shoppings un 1,1%.

El estancamiento de la economía en el último año es total, como muestra el hecho de que la serie tendencia-ciclo del EMAE varió un 0% desde febrero. Si el consumo masivo no empieza a crecer, todo indica que la actividad continuará igual de planchada en 2027.