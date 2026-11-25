En sintonía con un escenario recesivo, las ventas en supermercados volvieron a caer en septiembre y completaron nueve meses consecutivos de bajas interanuales, en un escenario de debilidad del mercado interno que también se reflejó en el retroceso mensual de los autoservicios mayoristas y los shoppings. A esos resultados se sumó la disminución de la facturación de los comercios de electrodomésticos durante el tercer trimestre, según los informes que difundió este miércoles el INDEC.

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En supermercados, las ventas a precios constantes bajaron tanto frente a agosto como en la comparación con septiembre de 2025. En mayoristas y centros de compras, en cambio, hubo una caída mensual, pero los dos canales registraron leves incrementos interanuales. De todos modos, ambos acumularon resultados negativos en los primeros nueve meses de 2026. El informe de supermercados registró una caída de 3% interanual en septiembre, a precios constantes. Respecto del mes anterior, la baja fue de 0,9% en la serie desestacionalizada, que permite comparar períodos consecutivos descontando fluctuaciones habituales de cada época del año. Entre enero y septiembre, la contracción acumulada fue de 2,9% frente al mismo período de 2025.

En los autoservicios mayoristas, la retracción mensual fue de 0,5%, mientras que la comparación interanual arrojó una suba de 1%. Esa mejora no alcanzó para revertir el resultado del año: las ventas del período enero-septiembre quedaron 2,5% por debajo de las registradas en los mismos meses de 2025. Los centros de compras mostraron una evolución similar: ventas 0,8% menores a las de agosto, un avance de 0,3% interanual y una caída acumulada de 1,1% en los primeros nueve meses del año. Los tres resultados corresponden a la medición a precios constantes, aunque la comparación mensual utiliza la serie desestacionalizada.

Supermercados: nueve meses de caída interanual

La serie publicada por el INDEC muestra que las ventas reales de los supermercados quedaron por debajo de las de 2025 en cada uno de los nueve meses relevados de este año. El retroceso más pronunciado de ese período se registró en marzo, cuando la baja interanual fue de 5,1%. La facturación total de las cadenas relevadas por el ente estadístico alcanzó los 2.453.750 millones de pesos en septiembre, un incremento nominal de 25% frente al mismo mes del año anterior. Esa suba en pesos no significó una mejora de las ventas reales: al descontar la evolución de los precios con la metodología del organismo, el índice del sector mostró la baja interanual de 3%.

La composición de la facturación ofrece una referencia sobre el peso de los productos de consumo habitual dentro de estas cadenas. Los artículos de almacén representaron el 28% de las ventas nominales; las carnes, el 14,1%; limpieza y perfumería, el 13,4%; y lácteos, el 12,1%. Se trata de participaciones en pesos, no de variaciones de cantidades vendidas por categoría. El retroceso también aparece en la cantidad de trabajadores informados por las empresas de la encuesta. En septiembre, el personal ocupado totalizó 95.067 personas, una baja de 4,5% respecto de un año antes. El dato corresponde a los establecimientos alcanzados por el relevamiento y no equivale por sí mismo a un balance de todo el empleo comercial del país.

Mayoristas y shoppings

Los autoservicios mayoristas tuvieron en septiembre un resultado interanual positivo, después de la caída de 3,6% registrada en agosto. No obstante, la mejora de 1% frente a septiembre de 2025 convivió con una baja de 0,5% frente a agosto y con un saldo negativo para el conjunto de los primeros nueve meses. En ese canal, que abastece tanto a consumidores como a comercios, el personal ocupado fue de 12.667 personas en septiembre. La cifra representó una reducción interanual de 7,4% en las empresas relevadas, por encima de la caída porcentual informada para supermercados.

Los shoppings, por su parte, mostraron un incremento interanual de apenas 0,3% en septiembre. El resultado fue menor al avance de 3,7% que habían registrado en agosto, mientras que la variación mensual volvió a ser negativa. En el acumulado enero-septiembre, las ventas se ubicaron 1,1% por debajo de las correspondientes al mismo período del año anterior.

La distribución de la facturación de los centros de compras también refleja qué actividades concentran su movimiento. Indumentaria, calzado, marroquinería y ropa y accesorios deportivos reunieron el 49,4% de las ventas nominales de septiembre. El patio de comidas, los alimentos y los kioscos representaron el 18,7%, mientras que electrónicos, electrodomésticos y computación aportaron el 8%.

La encuesta de comercios de electrodomésticos y artículos para el hogar mostró una contracción incluso antes de descontar la inflación. La facturación del tercer trimestre totalizó 1.220.645 millones de pesos y fue 5,2% menor, a precios corrientes, que la registrada entre julio y septiembre de 2025. Entre julio y septiembre se vendieron 297.838 televisores, una reducción de 25,8% interanual en unidades. Las heladeras con y sin freezer sumaron 136.793 unidades, con una baja de 17,4%, mientras que los lavarropas alcanzaron 211.745 unidades, un 9,4% menos. En computadoras, la contracción fue de 32,6%, con 44.116 unidades vendidas.

Las tarjetas de crédito concentraron el 58,2% de las ventas nominales del trimestre, frente al 12,2% abonado en efectivo y el 10,8% con débito. La participación de las tarjetas muestra su importancia como medio de pago, aunque el informe no permite concluir, a partir de ese dato, cuántas compras se financiaron en cuotas ni cuál fue el costo de ese financiamiento. En materia laboral, los comercios de electrodomésticos relevados empleaban a 23.215 personas en septiembre, un 11,3% menos que un año antes. Además, el informe registró 2.898 locales, una baja interanual de 8,3% en la cantidad de establecimientos de las empresas incluidas en la encuesta.