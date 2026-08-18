La dura advertencia de un empresario: "A la gente le cuesta muchísimo no llegar a fin de mes, sino al 15”

El empresario y ex senador nacional Roberto Urquía, dueño de Aceitera General Deheza (AGD), analizó la situación económica y advirtió por las dificultades que atraviesan el comercio y otros sectores productivos. Aunque destacó el equilibrio fiscal y la baja de la inflación durante el gobierno de Javier Milei, señaló que la mejora de las variables macroeconómicas todavía no alcanza a buena parte de la economía real.

En diálogo con Radio Vos de General Deheza, Urquía diferenció entre los sectores que atraviesan un buen momento y aquellos que enfrentan mayores dificultades. Según explicó, actividades como la minería, Vaca Muerta y, parcialmente, el campo muestran un desempeño positivo, mientras que el comercio aparece entre los rubros más golpeados.

El empresario puso el foco especialmente en las pequeñas localidades del interior, donde aseguró que se percibe con claridad el impacto de la caída de las ventas y el endeudamiento. "Hay gente que ha trabajado 30 o 40 años en un comercio y está preocupada, con deuda y no vendiendo. Ya no vende directamente, sea chino o sea nacional. Esperemos que esto mejore".

Urquía descartó que el problema esté limitado a la competencia de los productos importados. Para el empresario, la dificultad central está vinculada con la falta de demanda. "No es un problema de tener un producto de la China o nacional, ya no vende directamente, sea chino, sea nacional".

La pérdida de poder adquisitivo

Uno de los principales puntos de preocupación planteados por Urquía fue el poder adquisitivo de los trabajadores y la situación de las empresas que deben afrontar el pago de salarios. El empresario describió una situación que, según sostuvo, genera una paradoja: mientras los ingresos de los trabajadores no alcanzan para cubrir sus gastos, las compañías también encuentran dificultades para afrontar sus obligaciones. "No tengo dudas de que los sueldos no llegan a fin de mes. Y la paradoja es que a las empresas que tienen que pagar les cuesta mucho. Es una paradoja. Si la empresa ganara muchísimo y la gente cobrara y no le alcanzara, sería una cosa. Pero no es así. A la gente le cuesta muchísimo no llegar a fin de mes, sino al 15", expresó.

Para Urquía, este escenario evidencia la distancia entre la evolución de las variables generales de la economía y lo que ocurre en sectores concretos. "La macro hoy por hoy no llega a algunos sectores de la micro. Esa es una realidad, no hace falta que lo diga yo, lo escuchamos en todos lados".

El empresario, de todos modos, valoró algunos resultados de la gestión de Milei. Mencionó particularmente el supuesto equilibrio fiscal y la reducción de la inflación, aunque consideró que esos avances deben complementarse con medidas destinadas a mejorar la situación de las familias y las empresas. "No es fácil. Yo no tengo la fórmula mágica, pero creo que lo fundamental es que la macro y el equilibrio de la macro son importantes, pero no hay que descuidar lo que uno observa en la micro".