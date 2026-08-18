Canasta de crianza: mantener un hijo costó casi $ 700.000 en julio

El costo de criar a un hijo volvió a ubicarse en niveles elevados durante julio. Según la medición difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), una familia necesitó hasta $ 697.268 mensuales para cubrir la canasta de crianza de un niño de entre 6 y 12 años.

El dato corresponde a un mes en el que la inflación fue del 2,1% y muestra diferencias significativas de acuerdo con la edad. Para los menores de un año, el costo mensual alcanzó los $545.683, mientras que para los chicos de entre uno y tres años llegó a $ 649.935.

En tanto, la canasta correspondiente a niños de entre cuatro y cinco años se ubicó en $554.646. De esta manera, el tramo de 6 a 12 años fue el que presentó el mayor costo mensual, seguido por el grupo de uno a tres años.

Cuánto cuesta criar a un hijo según la edad

La canasta de crianza elaborada por el INDEC contempla dos componentes. Por un lado, calcula cuánto dinero se necesita para cubrir los bienes y servicios indispensables para el desarrollo de los niños y adolescentes, como alimentación, vestimenta, educación, salud y otros gastos.

Por otro lado, incorpora una estimación económica del tiempo destinado a las tareas de cuidado, de acuerdo con las horas necesarias para cada grupo etario.

Durante julio, el componente correspondiente a bienes y servicios alcanzó los siguientes valores:

Menores de un año: $177.233.

De 1 a 3 años: $228.850.

De 4 a 5 años: $291.467.

De 6 a 12 años: $361.566.

A estos montos se suma el valor estimado del trabajo de cuidado:

Menores de un año: $368.450.

De 1 a 3 años: $421.086.

De 4 a 5 años: $263.179.

De 6 a 12 años: $335.702.

La suma de ambos componentes determina el valor total de la canasta para cada tramo de edad.

Para qué utiliza la Justicia la canasta de crianza

El indicador tiene también una finalidad judicial. De acuerdo con el INDEC, sus valores pueden ser utilizados como referencia en los procesos relacionados con la determinación de las cuotas alimentarias que deben afrontar los progenitores.

La medición busca reflejar de manera integral el costo que implica garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Para calcular el componente de bienes y servicios, el organismo toma como referencia la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires, que se utiliza para establecer la línea de pobreza.

La CBT incluye tanto los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos energéticos mínimos como otros bienes y servicios esenciales, entre ellos vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda. Ese valor luego se adapta a cada uno de los grupos de edad considerados en la canasta de crianza.

Cómo se calcula el costo del cuidado

El segundo componente de la medición busca ponerle un valor económico al tiempo que demanda el cuidado de los chicos.

Para eso, el INDEC estima una cantidad de horas mensuales de acuerdo con cada etapa de la infancia. La estimación contempla: