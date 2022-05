Domínguez: "Vamos a exportar todo lo que podamos, pero primero debemos abastecer el mercado interno"

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, afirmó hoy que no habrá cambios en las retenciones y que se exportará "todo lo que podamos", aunque aclaró que primero hay que abastecer el mercado interno, al participar de la apertura del Congreso "A todo trigo 2022" en la ciudad de Mar del Plata.

"No vamos a tocar las retenciones, acá no hay impedimentos para exportar y vamos a exportar todo lo que podamos, como todo país soberano primero abastecemos el mercado interno y luego exportaremos todo los que podamos", dijo el titular de la cartera agropecuaria durante el Congreso que se lleva a cabo en el hotel Sheraton.

"El mundo está necesitando alimentos, la coyuntura del mundo nos da la razón y están reclamando todos los países a nivel global alimento", manifestó el ministro en la apertura del encuentro, en la que participó también Fernando Rivara, presidente de la Federación de Acopiadores.

"Hemos anticipado 10 millones de toneladas de la próxima cosecha, más decisión que ésa", a lo que agregó: "lo que les digo es que están todas las condiciones para exportar y hay que aprovechar estas circunstancias y este camino, que se abre para los países productores de alimento. Tenemos que tener confianza con lo que estamos haciendo", remarcó Domínguez.

"Yo estoy convencido de que debemos estar unidos, de que no podemos perder más tiempo a qué sector político perteneces y el sector sabe hacerlo y tiene capacidad. Cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer desde su lugar y a mí me toca ser ministro, y durante este periodo construiré todos los puentes posibles para que podamos producir para la Argentina y para lo que es la seguridad alimentaria mundial", afirmó.

Asimismo, se refirió a la resolución del Ministerio sobre la aprobación del trigo HB4, al expresar que "el HB4 permite que para las zonas de menor rendimiento y de más inestabilidad climática poder garantizar su rendimiento, y no podemos privar al productor de esto por inseguridad en el mercado".

En esa línea sostuvo que "hay que apostar por la tecnología, por la biotecnología, el futuro, la revolución del campo argentino va por la biotecnología y la genética y ese partido hay que jugarlo con el INTA, con nuestros técnicos y científicos tenemos que tener confianza con lo que estamos haciendo", destacó.

Al referirse a la biotecnología, Domínguez manifestó: "Estoy convencido de que el cambio climático vino para quedarse y el escenario de los negocios de la Argentina y del mundo van por la biotecnología, por el conocimiento".

"Yo deseo fervientemente que exportemos 200 millones de toneladas, en el 2010 decíamos queremos exportar 150 millones de toneladas en el 2020 y ojalá que podamos exportar 200 millones de toneladas, y ojalá que podamos acrecentar la incorporación de nuevas hectáreas", enfatizó.

"Uno sale de Luján y la Argentina es un país agropecuario y debemos reconocer que el sector seguirá siendo decisivo. Yo defiendo al productor, por un tema cultural si no hay producción al país le va mal, lamentablemente la Argentina depende mucho del sector y digo lamentable porque seria bueno que dependiéramos de otros sectores y no sólo del productor", afirmó.

"Y no voy a decir que la guerra (Ucrania-Rusia) que es una oportunidad porque suena feo, pero nos deja un camino enorme; esta no es la guerra del combustible o del gas, es la guerra de las proteínas. Un país puede bancarse no tener gas, pero lo que no puede soportar es no tener alimento y estamos en la antesala", advirtió Domínguez.

En esa línea, el ministro señaló: "A nosotros no nos agarra mal parado. Estuvimos en la cumbre de los ministros del Caribe y de América Latina y hay una preocupación enorme y ven en nosotros un potencial, que si ajustamos y ponemos a punto el motor podemos dar respuesta a esa demanda mundial y podemos aprovechar esa demanda para el país".

Rivara, por su parte, criticó las retenciones a las exportaciones del sector agroindustrial y se pronunció a favor de impulsar "un nuevo contrato social para construir un país mejor, sin agravios pero que crezca y ser honestos".

"Hay funcionarios que ganan sueldos importantes y reclaman subas de impuestos" y al mismo tiempo dijo hoy estamos pagando las consecuencias de muchos años de irresponsabilidad y existe un clima de desesperanza en los argentinos", cuestionó Rivara.

"En 20 años se recaudaron 150 mil millones de dólares solo de retenciones y estamos peor que antes", consideró.

