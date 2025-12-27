El pago de la deuda y la balanza turística consumen el 90% del saldo comercial de bienes

Caputo consiguió los dólares que necesitaba para cubrir el pago de 4000 millones de dólares de vencimientos de enero. ¿Sí? Feliz día de los inocentes (fiscales). La salida de dólares del Mercado Unico y Libre de Cambios es permanente. En el último informe publicado por el Banco Central, con los datos consolidados hasta noviembre, volvió a registrarse un rojo de la cuenta corriente (1163 millones) y un saldo negativo de la balanza turismo por 560 millones de dólares, pero que llega a casi 10.000 millones de dólares en los primeros once meses del año.

De acuerdo al análisis realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre el pago de la deuda y la balanza turística se va el 90% del saldo comercial de bienes. Los dólares no llegan. De hecho, se fugan. La inversión extranjera directa también presenta un saldo negativo en todo lo que va del año.

Por la canaleta del turismo

Las internas en el área de turismo y el Indec quedan a un margen cuando se constata la salida de dólares justamente para este rubro económico. Con un tipo de cambio barato, el Banco Central se vuelve un colador de divisas turísticas.

El saldo de la estimación por viajes y pasajes neteado de servicios de envíos postales resultó deficitario en 322 millones de dólares en noviembre. Si se calcula la balanza turística considerando consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y transporte de pasajeros, el déficit asciende a los 560 millones. En el acumulado del año, el saldo negativo llega a los 9340 millones de dólares, el más abultado desde 2017.

“En otras palabras, intereses y turismo prácticamente se consumen el saldo comercial de bienes desde diciembre de 2023. El esfuerzo productivo del complejo exportador es absorbido por los compromisos derivados del nivel de endeudamiento y del tipo de cambio que promueve el turismo emisivo, entre otras cosas. Entre intereses (21.600 millones) y turismo (15.000 millones) se va el 90% del saldo comercial de bienes”, puede leerse en un reciente informe del CEPA.

La doble fuga de divisas

En noviembre, la Formación de Activos de Externos (FAE) del sector no financiero demandó 1119 millones de dólares. Si bien es una suerte de alivio frente al promedio de huida de 5000 millones mensuales, en tan solo once meses, la salida de divisas por esta vía acumuló una demanda de 30.517 millones de dólares.

“La Formación de Activos Externos acumulada entre abril y octubre de este año representó más del doble (215%) de la totalidad de desembolsos realizados por el FMI en el mismo período”, agregaron desde el CEPA.

Durante noviembre, 1,1 millón de personas compraron billetes en los bancos y casas de cambio reguladas por un total de 1597 millones. Desde la unificación cambiaria, en tan solo siete meses, se acumuló una demanda de 31.049 millones.

Los dólares siguen sin llegar. De hecho, sucede todo lo contrario. La inversión extranjera directa da cuenta de un saldo negativo a lo largo de todo el año. Si bien durante el onceavo mes arrojó un saldo positivo de 79 millones, en el acumulado desde el inicio de la gestión Milei el resultado es un rojo por 1242 millones de dólares, según el análisis realizado por el CEPA.

La santa alianza de la soja

El equipo económico que lidera el secretario de Economía, Luis Caputo (Bessent, ministro) tendrá que pensar en un nuevo “dólar soja” para atraer a los agroexportadores durante 2026. El regalito de las retenciones cero por 72 horas volverá a salir caro a la recaudación. En noviembre, el sector oleaginoso registró un saldo neto de 541 millones de dólares, una caída de 70% interanual. Esto se explicó por la aceleración de ventas que hubo entre fines de septiembre y octubre.

“Tanto en octubre como en noviembre registró caídas interanuales superiores al 60%. En noviembre este sector registró un ingreso neto de USD 541 millones (caída 70% interanual) como consecuencia de la liquidación anticipada de septiembre. En el acumulado del año representa un incremento de 58% (USD +11.031 millones) en comparación con el mismo período de 2024”, indicaron desde CEPA.

El comportamiento sectorial en el mercado de cambios evidencia que el sector Oleaginoso y Cerealero ha registrado un ingreso neto de USD 30.184 millones liquidados durante los primeros once meses de 2025.