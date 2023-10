Para Melconian, el dólar tendría que estar a $600 en diciembre

El eventual ministro de Bullrich consideró caro el Dólar Milei de 1010 $ y manifestó que el precio de equilibrio debiera ser menor

Carlos Melconian, potencial ministro de Economía en un hipotético gobierno de la candidata de Juntos por el Cambio (JxC) para las elecciones 2023, Patricia Bullrich, auguró que el dólar oficial podría estar a "600 y pico" de pesos en diciembre si la ex ministra de Seguridad es electa. Por otra parte, señaló que la divisa paralela -denominada "Dólar Milei"-, que cerró el miércoles a $1010, "es un dólar alto".

"El (dólar a) 350 pesos oficial que dejó clavado el ministro en agosto, más la inflación ocurrida y a ocurrir hasta diciembre, es un tipo de cambio oficial para mirarlo en un programa serio", dijo el economista. El 14 de agosto, el ministro de Economía fijó el dólar en ese valor después de la devaluación impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Melconian sostuvo que el valor exacto del dólar para fin de año "depende de la inflación". En ese sentido, explicó en diálogo con TN: "Ya tenemos 25% en dos meses, más 10% de octubre, 35%, sumando burdamente como almacenero. ¿Cuánto querés que pongamos en noviembre y diciembre? ¿10 y 10? 60 acumulado. ¿350 por 1,60 cuánto da? ¿600 y pico? 600, 600 y pico. 600 y pico y 1.000(en comparación con el valor del blue), hay que tener cuidado. Para un programa serio, hecho con un equipo que se ponga a cargo."

El eventual ministro de Economía de Patricia Bullrich separó su rol de candidato al ministerio del de consultor económico. "Si tiene que hablar el consultor y tengo que hablar de tres escenarios, el escenario del oficialismo no lo conozco y el escenario de La Libertad Avanza no lo conozco", señaló y agregó: "Sí conozco el escenario nuestro, pero necesita ver qué es lo que pasa en noviembre y diciembre".

"Si la irresponsabilidad reinante sigue fogoneando al dólar nosotros no tenemos nada que hacer ahí. Ahora, si ustedes me dicen, como decimos los economistas, ceteris paribus, esto queda acá, noviembre y diciembre no se desboca, Patricia Bullrich está como está, en la segunda vuelta y es la nueva presidente de Argentina, yo diría: hagan la cuenta, del 350 más la inflación generosa, miren la otra punta y empecemos a hablar. Con este programa arriba de la mesa", añadió Melconian.

Milei no aceptó ninguna responsabilidad por la corrida

Javier Milei, negó tener cualquier responsabilidad sobre la corrida cambiaria que vivió la Argentina esta semana. El diputado nacional afirmó que sus declaraciones, entre las que sobresalió su recomendación de desarmar los plazos fijos en pesos para comprar dólares, son las viene "sosteniendo desde hace años". En una conferencia de prensa en una oficina porteña vinculada a su campaña, le respondió a Alberto Fernández por la denuncia que le hizo este miércoles y afirmó: "Este modelo empobrecedor inexorablemente conduce a una hiperinflación y eso no tiene nada que ver con nosotros".

Además, redobló la apuesta contra el oficialismo y acusó al mandatario de lanzar un intento de "proscripción" de su fuerza política, la más votada en las PASO. También apuntó contra Juntos por el Cambio, coalición a la que calificó como "pseudo oposición". "Son socios", manifestó. El candidato no se quedó ahí y se dirigió a la banca, luego de que el martes la banca pública, privada y especializada emitieran un comunicado para asegurar que el sistema está sólido y se unieran para rechazar los dichos del libertario que impulsaron la corrida cambiaria. Solicitaron madurez y responsabilidad para no generar "incertidumbre y angustia" a la sociedad.