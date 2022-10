Exclusivo: la evasión de las grandes exportadoras e importadoras de Argentina

La Aduana denunció y multó a quienes adulteraron las facturaciones a través de complejas triangulaciones. El fisco pretende US$ 633 millones por estos delitos comerciales de los últimos tres años.

La triangulación para el comercio exterior consiste en un mecanismo legal. Si se le agrega, en cambio, adulteración de la facturación, ya se convierte en un delito con potenciales consecuencias internacionales. En lo que va del gobierno del Frente de Todos, el Gobierno detectó a cientas de empresas que buscaron perjudicar al fisco con estas maniobras, por las que pretende un resarcimiento total superior a los US$ 633 millones. Desde agosto de este año, se denunciaron también ante los tribunales de Estados Unidos a los que abusen con estos mecanismos del dólar oficial.

La Aduana denunció a 269 importadoras entre 2020 y lo que va de 2022, donde figuran incluidas aquellas que triangularon. Por sobrefacturación aplicó multas por US$ 15.570.734, mientras que la pretensión fiscal en las denuncias penales se eleva a US$ 259.397.356. La subfacturación de compras al resto del mundo generó un perjuicio al fisco de US$ 18.535.979, mientras que las sanciones aquí superaron los US$ 66.939.806.

Sumadas las cifras, el organismo se encuentra detrás de la recuperación de más de US$ 360,4 millones. Las importaciones denunciadas poseían un valor FOB total de US$ 167,9 millones (precio al momento de subirla al buque o "free on board", en inglés).

En la exportación, la cantidad de firmas involucradas se incrementa. La AFIP de Carlos Castagneto presentó denuncias contra 446 compañías en estos casi tres años. En la subfacturación detectó diferencias de los derechos por US$ 25.924.048, mientras que aplicó multas por US$ 246.699.769.

El monto pretendido por la entidad por ventas al resto del mundo asciende a los US$ 272,6 millones. El precio FOB en estas operaciones acumuló un total de US$ 479,3 millones.

De esta forma la Dirección General de Aduanas, que conduce Guillermo Michel, combate a quienes realizan operaciones fraudulentas que constituyen un perjuicio para el Estado. Si se tienen en cuenta tanto las impo como las expo, busca recuperar más de US$ 633 millones, según surge de un pedido de acceso a la información realizado por el senador Oscar Parrilli, al que El Destape accedió en exclusiva.

En agosto pasado, Michel realizó la primera denuncia en los tribunales de Estados Unidos contra una firma argentina que se quiso aprovechar de su estructura internacional para evadir impuestos. Esto lo había adelantado el ministro de Economía, Sergio Massa, como una medida para cuidar las reservas y la recaudación de los abusos de los corporativos. En lo concreto, se trata de intercambio de información entre la UIF y Financial Crimes Enforcement Network (FinCen), que oficia de procuraduría de delitos financieros, a la que se le envía la documentación y luego formaliza la presentación legal.

Al triangular la operación de compra-venta o el cobro por suelo estadounidense, cualquier irregularidad perjudica también a su fisco, lo que los habilita a perseguir a la compañía que delinquió. "Muchos empresarios que se creen con algún grado de impunidad en la Justicia argentina, le temen al IRS y a la Justicia la norteamericana, que no tiene pruritos en meter presos a evasores extranjeros. Esto va a disuadir a muchos", analizó con este medio un experto tributario.

La subfacturación de exportaciones le permite a las compañías ingresar menor cantidad de divisas para ser liquidadas y quedarse la diferencia en una offshore. La sobrefacturación de importaciones las habilita a hacerse de mayor cantidad de dólares a la cotización oficial para girarlas al extranjero. Esta es la razón por la que en las maniobras suelen intervenir sociedades vinculadas, que son las destinatarias de los billetes extra, por lo que habitúan utilizarse guaridas fiscal. Esto perjudica la recaudación tributaria, lo que le quita recursos al Estado para llevar adelante políticas públicas, y a las reservas internacionales del país, recurso estratégico y escaso.

De hecho, la insuficiencia de reservas en el Banco Central ante los compromisos que asumió Mauricio Macri con una Argentina que no podía pagar obligaron al equipo económico a ir de gira a conseguir inversiones y por los organismos multilaterales para liberar giros, en el caso del BID, y que se aprueben los informes, en el caso del FMI. El inédito incremento de la deuda externa en US$ 100.000 millones en cuatro años dejó debilitado a un mercado oficial, que sufrió corridas en julio. Para evitar una devaluación, Massa creó el dólar soja y lanzó ahora el dólar tecno, que reforzará al sector como tercer complejo exportador. La brecha de casi 100% entre los tipos de cambio, no obstante, mantiene su perjuicio interno, al igual que las continuas remarcaciones de precios de las corporaciones, que contribuyen a escalar una inflación ya de por sí muy elevada.

Triangular las ventas para pagar menos impuestos

El uso de países intermediarios para las operaciones de compra-venta forma parte de la cartilla que los estudios contables de renombre les ofrecen a sus clientes multinacionales, para los que crean junto a asesores legales globales una red societaria multi-capas, que acostumbra incluir guaridas fiscales. La meta siempre coincide: minimizar el pago de impuestos. Mientras es legal la elusión, que consiste en encontrar grises legales entre las naciones, no lo es declarar transacciones por montos mayores o menores a los reales.

Las exportaciones trianguladas que fueron denunciadas ascienden a US$ 162,4 millones. Los principales destinos finales, como indica el desglose de más de 100 páginas del informe de la AFIP, consisten en Australia, Bélgica, China, Corea, Estados Unidos, India, Japón, Reino Unido, Singapur, Tailandia y Taiwán.

La intermediación, sin embargo, se tramitó casi en exclusivo en tres naciones: Estados Unidos, Japón y Singapur. Estos ocupan el primer, sexto y tercer lugar del Índice de Secreto Financiero 2022 que realiza la Red de Justicia Tributaria (TJN, por el inglés). Esta consiste en una clasificación de las jurisdicciones que más favorecen que las personas oculten sus finanzas al Estado de derecho, lo que se traduce al llano como guaridas fiscales. "La opacidad financiera permite que el abuso fiscal sea viable, que el dinero sucio sea financiable y que los derechos humanos sean menoscabados", como destaca la ONG.

La oscuridad en el litio

En Argentina, el litio se encuentra en un período relativamente inaugural pero con potenciales de desarrollo del estilo Vaca Muerta para el gas, donde justamente YPF tendrá un rol fundamental a través de la fábrica de baterías que pondrá su unidad de negocios YPF Litio. El triángulo del litio en el noroeste y el flamante descubrimiento de un enorme yacimiento en Formosa posicionan al país con grandes ventajas mundiales.

Mientras que se trata de un sector en desarrollo, sólo dos compañías se encuentran registradas para la exportación de carbonato de litio. Una de ellas le aportó a la AFIP las facturas de exportación, órdenes de compra y los certificados de análisis químicos, mientras que la otra no entregó documentación relevante, precisó el organismo recaudatorio en el detallado informe ante la consulta del senador Parrilli.

Pese al escaso número de jugadores, las irregularidades no fueron ajenas. La Aduana formuló en 2019 denuncias contencionsas por subfacturación de exportaciones por un total de US$ 108,6 millones en 342 operaciones que se concretaron entre 2016 y 2017. En tanto, este año se presentaron acusaciones por US$ 184,8 millones acumulados en 403 transacciones que se llevaron adelante entre 2018 y 2019. El período 2020-2022 aún se encuentra en estudio.

El volumen exportado desde 2017 se mantuvo siempre entre las bandas de 26 y 30 toneladas. Sin embargo, los montos FOB variaron año a año. Esto se debe a las variaciones del precio internacional y al grado de pureza con el que se despacha, que para este año plantea una brecha sustancial: un mínimo de US$ 4,83 y un máximo de US$ 75,19. Con un porcentaje entre el 89,9% y 98,9% se considera grado industrial; entre el 98,9 y 99,2% de grado técnico; y superior al 99,2% de grado batería.