El dólar oficial cerró a $ 114,93 y en la semana subió 0,38%

La cotización del dólar oficial cerró hoy en $ 114,93 en promedio, con lo que a lo largo de la semana acumuló un incremento de 44 centavos, equivalente a una suba de 0,38% respecto al viernes pasado.

Por su parte, en el segmento informal, el denominado dólar "blue" se negoció sin cambios, a $202 por unidad, con lo que en los últimos cinco días hábiles bajó $1 (-0,50%).

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) opera con un descenso de 0,2%, a $ 195,38 y el MEP registra un retroceso de 0,1%, en $ 195,66.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense marcó una suba de 19 centavos respecto a su último cierre, en $ 109,70, mientras que en la semana aumentó 82 centavos (0,75%).

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 149,41 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 189,63.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada de hoy con un saldo negativo de alrededor de 15 millones de dólares.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 238 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 14 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 162 millones.

Con información de Télam