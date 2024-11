El jefe de Gabinete dijo que no descartan convocar sesiones extraordinarias

Mientras gobernadores están reunidos en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para definir posturas en el Congreso, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, volvió a insistir con que el Gobierno "no está preocupado" por la aprobación del Presupuesto 2025. En diálogo con El Destape 1070, Francos dijo que participó de varias reuniones con los mandatarios provinciales y todos saben que para el Gobierno la "prioridad" es el equilibrio fiscal. " No vamos a aceptar nada que signifique déficit", sostuvo.

"Si hay cambio de partidas estamos dispuestos a conversarlas pero no incluyendo un déficit. El gobierno no está preocupado por que tenga que aprobarse el presupuesto. Debiera aprobarse porque institucionalmente es lo que corresponde pero sino estamos dispuestos a manejarnos con una prórroga sin ningún problema", agregó. Francos dijo que "no descartan" convocar a sesiones extraordinarias pero sin correrse del temario del Presupuesto: "No va a ser abierto a muchos temas salvo alguno concreto como este".

El Gobierno dio de baja la jubilación de Cristina Kirchner y la pensión de Néstor Kirchner

El Gobierno dio de baja la jubilación de privilegio de la expresidenta Cristina Kirchner y la pensión de Néstor Kirchner. El vocero oficial, Manuel Adorni, fundamentó la medida por la confirmación de la condena por parte de la Cámara de Casación Penal.

"Frente a la reciente confirmación por la Cámara de Casación Penal de la condena a Cristina Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, el gobierno del presidente Milei, a través del Ministerio de Capital Humano, resolvió dar de baja los beneficios de privilegio que la expresidente venía percibiendo, tanto la asignación personal como la derivada por pensión", señaló el comunicado oficial. Adroni indicó que se le quita "tanto la personal como la derivada por pensión" por el fallecido Néstor Kirchner y que esto significa "un ahorro de 21 millones 827 mil".