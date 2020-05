El campo presiona por una devaluación: la liquidación de divisas cayó un 42%

En una clara operación contra el Gobierno, la venta de dólares en abril por parte del sector agropecuario cayó por más del 40% en comparación al mismo mes del año anterior. La maniobra produjo la ampliación de la brecha cambiaria y la volatilidad del mercado.

El Banco Central (BCRA) informó que el sector de “Oleaginosas y cereales” registró en abril ventas de divisas por cobros de exportaciones por U$S 1707 millones, cifra que expresa una baja del 22% respecto al mismo mes del año anterior.

A través del informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario, la autoridad que dirige Miguel Pesce detalló que el sector totalizó ventas netas por U$S 1.221 millones, lo que representó una caída interanual del 42%.

Justamente, en ese mismo periodo, la brecha entre el dólar oficial y el contado con liquidación trepó de 34% a 67%, mientras que la diferencia con el MEP creció del 34% al 63%.

En su informe, el BCRA señaló que “es importante recordar que, durante noviembre y diciembre pasados, el sector vendió de forma neta U$S 4600 millones”, lo cual representó una “suba interanual de 84%”.

Para el BCRA, las liquidaciones anticipadas por miedo a mayores retenciones quedaron expuestas porque “los registros de ventas externas de todo 2019 estuvieron por encima de las exportaciones del año por unos U$S 8500 millones”. Dichas exportaciones habían alcanzado un total de U$S 27.800 millones.

Asimismo, el informe reveló que las empresas del “Sector Real excluyendo Oleaginosas y Cereales” fueron las principales compradoras netas del mercado. Adquirieron un total de U$S 1.316 millones que se destinaron principalmente para realizar pagos por bienes y servicios por U$S 897 millones y U$S 128 millones respectivamente.