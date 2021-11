Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este lunes 1 de noviembre

Con una leve baja, el dólar paralelo abandonó su valor máximo histórico al que llegó durante los últimos días del mes.

Tras una semana en la que alcanzó su nivel máximo histórico, el dólar blue registró una leve baja en el mercado paralelo y cotiza, en promedio, $ 194,5 para la compra y $ 197,5 para la venta. La brecha entre el billete libre y el oficial ($ 105) ronda el 88%, lejos del techo de 150% que se llegó a observar a mediados de octubre de 2020.

El dólar blue sigue alrededor de sus precios máximos históricos, tras haber registrado un alza importante durante los últimos días de octubre, de cara a las elecciones del 14 de noviembre, está cerca de llegar a perforar la barrera de los 200 pesos antes de las generales y la diferencia con el oficial se agranda.

El dólar oficial cerró la semana sin cambios y se vendió en los $ 105 al cerrar la semana. Lo mismo ocurrió con el dólar solidario, el cual surge de sumarle al oficial un 30% del impuesto País y un 35% de retención de ganancias, que se posicionó en los $ 173,25.

Una vez más, los dólares financieros cerraron en verde con el endurecimiento del cepo que el BCRA implementó a principios de octubre. El MEP o “Bolsa” ganó 0,6% hasta los $180,28. Mientras tanto, el Contado Con Liqui (CCL) sumó 0,8% hasta los $180,79.

Durante la jornada del viernes, el volumen operado en el segmento del mercado fue de U$S 584,560 millones, en futuros MAE U$S 351 millones y en el Rofex U$S 1.856 millones. La demanda de divisas excedió a la oferta privada disponible y requirió de las ventas oficiales para atender el faltante.

Según estimaciones de fuentes privadas, el Banco Central vendió U$S 290 millones. El acumulado de octubre superó los U$S 220 millones y se mantuvo como el mejor octubre de los últimos años