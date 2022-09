Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 8 de septiembre

La divisa en el mercado paralelo lleva dos días de altas subas luego de haber caído a inicios de septiembre. Qué pasa con las demás monedas.

Luego de subir 8 pesos el miércoles, el dólar blue abre los mercados este jueves 8 de septiembre a 284 pesos para la venta. De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en las cuevas clandestinas se ubica en torno al 100%.

El dólar minorista cotizó a $147,53 promedio para la venta, con una suba de 18 centavos en relación con la víspera. Siguiendo la misma curva, el dólar denominado solidario se comercializó a $ 243,42.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En tanto, en el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación cede hasta los $ 280,61 por unidad, y el dólar MEP trepa a $ 272,51. Por último, el dólar mayorista operó a $ 140,87, con un incremento de 31 centavos respecto de ayer. En los tres primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista subió $ 1,77, la corrección semanal más alta en casi tres años.

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota del 45% de anticipo de impuesto a las Ganancias más el 30% del impuesto PAIS- se ubicó en $258,40.

El riesgo país -índice elaborado por el JP Morgan para valuar la situación financiera y crediticia de los países- cede hasta los 2.425 puntos básicos.

Qué pasó en los mercados financieros el miércoles

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 784 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 180 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 644 millones.

El índice S&P Merval subía 1,80% y se ubicaba en 139.788,90 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras que las acciones de empresas argentinas en Wall Street avanzaban hasta 7%. En el panel líder local, los papeles de Central Puerto e YPF anotaban alzas de 4,73% y 4,72%, respectivamente.

En tanto, los ADRs de empresas argentinas en la Bolsa de Nueva York marcaban mayoría de ganancias, en una jornada en la que YPF lideraba ese lote con un incremento de 7%. En el segmento de renta fija, los bonos en dólares cotizaban con alzas de hasta 0,4%, mientras que los títulos en pesos operaban con tendencia dispar.