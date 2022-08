Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 4 de agosto y el riesgo país

La divisa abre estable en el primer día de la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía. Qué pasa con las demás monedas.

Tras una suba de siete pesos registrada el miércoles, el dólar blue abre los mercados este jueves 4 de agosto a 298 pesos, en el primer día de Sergio Massa como ministro de Economía. La brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que vende en cuevas se ubica en el 120% promedio.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) sube a $288,87; mientras que el MEP avanza a $ 281,40, en el tramo final de la rueda. En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un aumento al llegar a $132,42.

Así, el dólar solidario, con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $229,86. En tanto, el dólar turista o tarjeta -y que cuenta con una alícuota del 45%- se ubicó en $243,79.

En tanto que el riesgo país -indice del JP Morgan para medir la situación financiera y crediticia de un país- aumentaba 0,8% hasta los 2.431 puntos básicos. Por su parte, Massa adelantó que no devaluará el peso a un ritmo mayor a la inflación debido a que eso generará una suba de la pobreza.

Qué pasó en los mercados financieros el miércoles

De acuerdo a fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 405,636 millones, en futuros MAE U$S 118,150 millones y en el Rofex U$S 394 millones. El Banco Central finalizó su actividad de hoy con ventas por unos U$S 150 millones para atender la demanda de divisas. La presión para el pago de importación de energía y combustibles volvió a superar hoy los U$S 100 millones.

El índice S&P Merval subía 0,18% y se ubicaba en 118.834,15 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras que las acciones de empresas argentinas en Wall Street avanzaban hasta 5%. Los papeles de Edenor y Mirgor anotaban alzas de 2,85% y 1,25%, en ese orden, en el panel líder de la bolsa porteña.

En tanto, los ADRs de empresas argentinas en la Bolsa de Nueva York marcaban mayoría de ganancias, en una jornada en la que Mercado Libre lideraba ese lote con un incremento de 5%. En el segmento de renta fija, los bonos en dólares cotizaban con bajas de hasta 4,7%, mientras que los títulos en pesos operaban con alzas de hasta 0,5%.