Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 25 de noviembre

En la jornada del miércoles, la divisa no tuvo variaciones y se mantiene apenas por encima de los doscientos pesos.

El dólar blue se vende a $ 200,50 en la apertura de los mercados este jueves 25 de noviembre. Se trata de un valor levemente más bajo al promedio de la semana que estuvo en los 201 pesos. Actualmente, la brecha entre el billete libre y el oficial ($ 105,50) es alrededor del 90%, lejos del techo de 150% que se llegó a observar a mediados de octubre de 2020.

El dólar oficial promedio se vende en los 107 pesos, mientras que el dólar solidario -que contiene el impuesto PAIS y el adelanto del pago de Impuesto a las Ganancias- se cotiza en 174 pesos. En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) retrocede 0,7%, a $ 216,71, mientras que el MEP pierde 0,6%, a $ 204,53, en el tramo final de la rueda.

En el mercado mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró el miércoles un incremento de cinco centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $100,62.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada con un saldo positivo de alrededor de US$130 millones por su intervención en el segmento mayorista. El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 502 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 75 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 310 millones.

La lira turca se derrumba

La lira turca registró una nueva devaluación récord, al caer su cotización más de 13% frente al dólar y el euro. El derrumbe había comenzado la semana pasada, tras la decisión del Banco Central de bajar las tasas de interés, por explícito pedido del presidente Recep Tayyip Erdogan, precisó un cable de la Agencia Ansa.

De esta forma, la lira turca continúa con el sendero devaluatorio que la ubica entre las monedas emergentes con peor desempeño en lo que va de 2021, en los que alcanzó mínimos históricos. La situación que atraviesa la moneda turca es tema de atención para los países emergentes, por el efecto arrastre que podría ocasionar.