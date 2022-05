Dólar blue hoy: a cuánto cotiza el este martes 24 de mayo y el riesgo país

La divisa en el mercado paralelo se mantiene estable, mientras que en oficial muestra una moderada suba.

El denominado dólar "blue" en el mercado paralelo mantiene la suba de un peso registrada el lunes y se vende este martes 24 de mayo a un promedio de $205 por unidad. De todos modos continúa siendo una de las divisas más baratas del mercado cambiario solo por encima del dólar oficial.

La cotización del dólar oficial cerró el lunes en $124,33, con una suba de 42 centavos en relación al viernes, mientras los dólares bursátiles -contado con liquidación y MEP- operan con altibajos. En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) desciende 0,5%, a $ 210,50; mientras que el dólar MEP registra un incremento de 0,5%, a $ 209,58.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registra un incremento de 46 centavos y se vende a un promedio de $118,24. Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $161,63 por unidad, y el dólar solidario, con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $205,14.

En tanto, el riesgo país argentino -que calcula el riesgo inherente a las inversiones y a las financiaciones en un país- cae a los 1.911 puntos básicos, según el índice que elabora el JP Morgan. Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada del lunes con un saldo positivo de alrededor de US$ 150 millones. El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 437 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 40 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 372 millones.

El índice S&P Merval subió 2,52% y acciones de firmas argentinas en Nueva York avanzaron más de 8%

El índice S&P Merval subió el lunes 23 de mayo un 2,52%, en línea con Wall Street que cerró el día con sus tres principales indicadores con resultados positivos, en tanto las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York cerraron con alzas de más de 8%. En la plaza porteña, las alzas de las acciones líderes fueron encabezadas por Grupo Supervielle (8,62%); Cresud (6,06%); BBVA Argentina (4,47%); Transportadora de Gas del Sur (4,17%); y Aluar (3,55%).

En Wall Street, los papeles de las firmas argentinas cerraron la jornada con mayoría de resultados positivos, encabezadas por Banco Supervielle (8,3%); Cresud (6,7%) Telecom Argentina (5,3%); Globant (4,7%); y Ternium (4,5%).