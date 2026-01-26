Cómo comprar el dólar más barato del mercado, en la cuarta semana de enero 2026

A cuánto cotiza el dólar este lunes 26 de enero

El dólar oficial se ubica en torno a $1.950, mientras que el blue se ubica cerca de los $1.500 y el MEP o "dólar bolsa" en torno a los $1.460. El tipo de cambio continúa en modo "veranito cambiario" dado por el carry trade, una mayor oferta de dólares de emisiones corporativas y los primeros dólares liquidados del agro.

Por qué el dólar puede seguir calmo en los próximos meses

Luego de su baja de las primeras semanas de enero y pese a la aceleración de la inflación y el nuevo esquema cambiario, los economistas consideran que hay razones objetivas para prever que el dólar se mantenga planchado al menos por el próximo par de meses, desalentando aún más la reactivación económica.

Concretamente, en lo que va del mes el dólar mayorista bajó un 2%, para ubicarse, en la apertura de este lunes, a 1.427 pesos. De este modo, se encuentra nominalmente al mismo nivel que a inicios de noviembre pasado, e incluso que a inicios de septiembre, en medio del subibaja de la tormenta financiera preelectoral.

Sin embargo, desde ese último mes la inflación acumuló otro 10%, por lo que el atraso cambiario se hizo todavía más palpable. De hecho, el tipo de cambio real (TCRM) medido por el Banco Central cayó de 104 puntos a fines de septiembre a unos 93 puntos en la actualidad.

Esto no es lo que esperaba el mercado a inicios de mes. En ese momento, debutó el nuevo esquema cambiario por el que las bandas comenzaron a subir al ritmo de la inflación, acelerando el aumento del techo del dólar a un 2,5% en enero y un 2,8% en febrero, en contraste con el 1% previo.

Así, en el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), elaborado por el BCRA tras el anuncio del debut del nuevo esquema cambiario, las 10 principales consultoras y bancos que más acertaron en los meses anteriores esperaban que el tipo de cambio aumentase mes a mes y cerrase enero a 1.491 pesos, febrero a 1.524 pesos y marzo a 1.554 pesos. Estas cifras, además, implican una aceleración de la suba respecto a lo que el mercado esperaba un mes antes.

Cómo comprar dólar oficial hoy

Podés comprar dólares desde el homebanking o la app de tu banco, según el procedimiento de cada entidad. Para operar necesitás tener una cuenta bancaria en dólares, que en muchos casos se puede abrir online y sin costo, aunque algunos bancos cobran comisiones.

Compra digital (online - Home Banking) : no hay límites para la compra por canales digitales, pero si vas a comprar más de US$ 100.000 , tenés que notificar al banco con 48 horas de anticipación

Compra en efectivo (por ventanilla): si querés comprar dólares con pesos en efectivo, el límite es de US$ 100 mensuales. Para eso, deberás firmar una declaración jurada donde afirmás cumplir con los requisitos.

¿Cómo se retiran los dólares?

Podés retirar tus dólares por ventanilla en cualquier banco, sin restricciones.