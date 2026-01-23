Industriales y supermercados ven recesión y proyectan un 2026 aún peor

El Indec encuestó a empresarios del sector industrial y comercial para conocer las expectativas del próximo trimestre y las respuestas confirmaron que el horizonte es recesivo. La tendencia indica que la demanda interna no repunta y comprime al mercado interno, lo cual sube las expectativas de mayor desempleo.

El Indec publicó los resultados de la Encuesta de Tendencia de Negocios para la industria manufacturera y las expectativas para el próximo trimestre. A la pregunta de qué cambios espera en el volumen de producción durante enero-marzo respecto a la situación actual, el 23,1% afirmó que disminuirá, 22,7%, el 11,2% aumentará y el 65,6% no variará.

Sobre la cartera total de pedidos de clientes en diciembre, el 54,1% lo calificó por debajo de lo normal y apenas el 3,6% por encima. Respecto a la "situación empresarial actual de su negocio", solo el 7,8% sostuvo que es buena, el 63,6% normal y el 28,6% como mala.

En cuanto a la situación financiera, el 23,7% dijo que es mala y solo el 10,4% como buena. En materia de acceso al crédito para las empresa, el 33% la calificó como difícil y solo el 6,3% señaló que es fácil.

A la pregunta "¿Cuál es el factor más importante que está limitando su capacidad para aumentar la producción?", la "demanda interna insuficiente" lideró ampliamente la encuesta, con un 52,3%. Para peor, el 28,7% piensa que este indicador empeorará y el 56,5% que no variará.

En consecuencia, el 15,1% de los encuestados sostuvo que disminuirá el número de empleados para los próximos tres meses, mientras que apenas el 3,8% dijo que aumentaría. Respecto al informe previo, casi todas las variables de perspectiva empeoraron respecto al relevamiento anterior.

Consumo en supermercados: tendencia a la baja

En el sector supermercadistas y autoservicios mayoristas, el 19,5% consideró que la situación comercial actual de su empresa es mala y solo el 13% como buena. Sobre la situación financiera, "mala" se llevó el 16,9% de las respuestas y "normal" el 72,7%. Respecto al acceso crediticio, el 29,9% la calificó como difícil y un ínfimo 1,3% como fácil.

El relevamiento del Indec preguntó qué factores limitan la capacidad para aumentar la actividad comercial y la respuesta que lideró el ranking con el 55,8% fue el problema con la demanda. Para el próximo trimestre, el 15,6% proyecta estar peor y el 64,9% que permanecerá igual.

Finalmente, en cuanto al nivel de empleo, el 19,7% aseguró que disminuirá y el 73,7% que no variará. Este balance se corresponde con el último dato de ventas.

Las ventas en supermercados durante noviembre dejaron un panorama contundente: cayeron 3,8% en comparación con octubre, lo que representa el peor desempeño desde diciembre de 2023. En paralelo, los autoservicios mayoristas registraron un retroceso aún más pronunciado, del 8,3%, de acuerdo con los datos difundidos por el Indec. En tanto, las ventas totales de los shoppings, medidas a precios constantes, descendieron 2,3% interanual.

En ese contexto, el desempeño de los supermercados fue negativo a lo largo de noviembre, con una contracción mensual del 3,8%. El índice de ventas totales a precios constantes mostró además una baja del 2,8% en relación con el mismo mes de 2024. No obstante, al considerar el acumulado entre enero y noviembre de 2025, el sector exhibe una suba del 2,2% frente al mismo período del año anterior.