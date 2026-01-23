EN VIVO
Industriales y supermercados ven recesión y proyectan un 2026 aún peor

Encuestas sectoriales realizadas por el organismo estadístico adelantaron un panorama sombrío para el funcionamiento de la economía real. El difícil escenario que describen para el primer trimestre. 

23 de enero, 2026 | 20.20
Rodrigo Núñez

El Indec encuestó a empresarios del sector industrial y comercial para conocer las expectativas del próximo trimestre y las respuestas confirmaron que el horizonte es recesivo. La tendencia indica que la demanda interna no repunta y comprime al mercado interno, lo cual sube las expectativas de mayor desempleo.

El Indec publicó los resultados de la Encuesta de Tendencia de Negocios para la industria manufacturera y las expectativas para el próximo trimestre. A la pregunta de qué cambios espera en el volumen de producción durante enero-marzo respecto a la situación actual, el 23,1% afirmó que disminuirá, 22,7%, el 11,2% aumentará y el 65,6% no variará.

Sobre la cartera total de pedidos de clientes en diciembre, el 54,1% lo calificó por debajo de lo normal y apenas el 3,6% por encima. Respecto a la "situación empresarial actual de su negocio", solo el 7,8% sostuvo que es buena, el 63,6% normal y el 28,6% como mala. 

En cuanto a la situación financiera, el 23,7% dijo que es mala y solo el 10,4% como buena. En materia de acceso al crédito para las empresa, el 33% la calificó como difícil y solo el 6,3% señaló que es fácil.

A la pregunta "¿Cuál es el factor más importante que está limitando su capacidad para aumentar la producción?", la "demanda interna insuficiente" lideró ampliamente la encuesta, con un 52,3%. Para peor, el 28,7% piensa que este indicador empeorará y el 56,5% que no variará.

En consecuencia, el 15,1% de los encuestados sostuvo que disminuirá el número de empleados para los próximos tres meses, mientras que apenas el 3,8% dijo que aumentaría. Respecto al informe previo, casi todas las variables de perspectiva empeoraron respecto al relevamiento anterior.

Consumo en supermercados: tendencia a la baja

En el sector supermercadistas y autoservicios mayoristas, el 19,5% consideró que la situación comercial actual de su empresa es mala y solo el 13% como buena. Sobre la situación financiera, "mala" se llevó el 16,9% de las respuestas y "normal" el 72,7%. Respecto al acceso crediticio, el 29,9% la calificó como difícil y un ínfimo 1,3% como fácil.

El relevamiento del Indec preguntó qué factores limitan la capacidad para aumentar la actividad comercial y la respuesta que lideró el ranking con el 55,8% fue el problema con la demanda. Para el próximo trimestre, el 15,6% proyecta estar peor y el 64,9% que permanecerá igual.  

Finalmente, en cuanto al nivel de empleo, el 19,7% aseguró que disminuirá y el 73,7% que no variará. Este balance se corresponde con el último dato de ventas.

Las ventas en supermercados durante noviembre dejaron un panorama contundente: cayeron 3,8% en comparación con octubre, lo que representa el peor desempeño desde diciembre de 2023. En paralelo, los autoservicios mayoristas registraron un retroceso aún más pronunciado, del 8,3%, de acuerdo con los datos difundidos por el Indec. En tanto, las ventas totales de los shoppings, medidas a precios constantes, descendieron 2,3% interanual.

En ese contexto, el desempeño de los supermercados fue negativo a lo largo de noviembre, con una contracción mensual del 3,8%. El índice de ventas totales a precios constantes mostró además una baja del 2,8% en relación con el mismo mes de 2024. No obstante, al considerar el acumulado entre enero y noviembre de 2025, el sector exhibe una suba del 2,2% frente al mismo período del año anterior.

