Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este sábado 26 de noviembre

El tipo de cambio paralelo mantuvo una suba durante el cierre de la semana. Cuál es el valor del dólar blue, del oficial, del CCL y más tipos de cambio.

En el cierre de una semana agitada para el mercado cambiario, el Dólar Blue anotó una suba de un peso y cerró a $ 320 este viernes 25 de noviembre. En cinco días, aumentó 15 pesos y la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestinas se ubica en torno al 90%.

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 366,273 millones, en futuros MAE US$ 78,575 millones y en el Rofex US$ 586 millones. El Banco Central cortó la racha positiva y terminó la rueda de hoy con ventas por algo más de US$ 40 millones para atender las necesidades del mercado.

Por su parte, el dólar oficial minorista se vendió a un promedio de $ 172,29, con una suba de cinco centavos respecto del jueves. Siguiendo la misma curva, el dólar denominado ahorro o solidario, el cual surge de sumarle al oficial un 30% de impuesto solidario y un 35% de retención de ganancias, se comercializó a $ 284,53.

En tanto, en el mercado bursátil el dólar Contado con Liquidación avanzó 1,6% hasta los $ 327,83, y el dólar MEP cedió 0,8% a $ 317. La cotización del dólar MEP a valores reales está en mínimos de los últimos dos años, es decir, en los últimos dos años se necesitaron más ingresos que hoy para comprar la misma cantidad de dólares. Con una inflación acumulada del 28% en los últimos cuatro meses, la cotización del MEP a $ 323 a fines de julio equivaldría, ajustado por inflación, a una cotización del MEP al día de hoy de $ 415.

Por último, en el segmento mayorista, la divisa estadounidense cotizaba a $ 165,61, con un aumento de 39 centavos en relación con el último cierre. En la semana finalizada hoy, acortada por el feriado del lunes, el tipo de cambio mayorista subió $ 2,41, por debajo de los $ 2,48 de aumento registrado en la semana anterior.

Reservas y mejora de ingresos: los objetivos del nuevo dólar soja

El ministro de Economía, Sergio Massa, detalló el lanzamiento del Programa Incremento Exportador o "Dólar Soja 2", que estará vigente desde este lunes y con el cual se espera recaudar US$ 3.000 millones bajo un tipo de cambio diferencial para los productores que cotizará a $ 230. Según el funcionario, los ingresos vía liquidación permitirá engrosar reservas y avanzar en un esquema que siga garantizando algunas de las prestaciones en material social que lleva adelante el Gobierno.

De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Economía, el objetivo de Massa es "batir el récord de exportaciones argentinas en lo que es el complejo agroindustrial, entendiendo que Argentina es parte de la agenda de la agenda de la seguridad alimentaria, al igual que el debate y la pelea por las proteínas a nivel global es una de las grandes peleas". Y agregó sobre el regreso de esta medida: "También lo hacemos con la convicción de que alinear los incentivos permite fortalecer reservas, permite generar mayor nivel de actividad en el sector agropecuario y agroindustrial, y además la mayor recaudación que le genera esto al Estado tiene que ser aprovechada de manera virtuosa para tratar de atender las asimetrías o las dificultades que pueda generar el programa en el mercado interno".