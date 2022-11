Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 10 de noviembre

El tipo de cambio paralelo se mantuvo sin grandes movimientos para mitad de semana. Cuánto está el dólar blue hoy.

Sin grandes movimientos para la mitad de la semana en el mercado cambiario, el dólar blue abre los mercados este jueves 10 de noviembre a $ 291. Por su lado, el tipo de cambio oficial se mantiene en $166 en promedio. De esta forma, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestinas se ubica en el 82% promedio.

Por su parte, el dólar denominado ahorro se comercializa en $ 275,58. En tanto, en el mercado bursátil el dólar contado con liquidación retrocede 0,3% hasta $ 304,11 por unidad, y el dólar MEP escaló 0,2%, en $ 304,11.

Por último, en el segmento mayorista, la divisa estadounidense se ubicó en torno a los $ 160,08, con un aumento de 37 centavos con relación al último cierre. El deslizamiento del tipo de cambio mayorista luce algo más acelerado en esta semana. En los tres primeros días de ésta subió $ 1,74 contra $ 1,58 de aumento en el mismo lapso de la semana previa.

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 308,797 millones, en futuros MAE US$ 89 millones y en el Rofex US$ 536 millones. El Banco Central terminó la jornada del miércoles con ventas por US$ 80 millones para atender la demanda en el mercado.

En apenas siete días hábiles de noviembre, la autoridad monetaria que conduce Miguel Pesce acumula ventas por US$ 615 millones, una cifra que ya es más alta que el total del mes pasado. En octubre, el ente rector de la economía se había desprendido de US$ 496 millones.

Desde el fin del dólar soja, el Banco Central vendió más de US$ 1.000 millones

Desde el final del programa de incentivo para productores de soja a través de un dólar diferencial, el Banco Central (BCRA) ya perdió más US$ 1.000 millones. El ritmo de ventas de noviembre viene siendo letal para la autoridad monetaria. En apenas siete días hábiles, el flujo negativo de divisas ya es el segundo más alto del año.

La dinámica negativa parece consolidarse luego de que el Estado haya recaudado alrededor de U$S 5.000 millones a través del esquema de un dólar diferencial para los productores de soja. Desde la finalización de ese sistema, el balance es negativo y el Central se desprendió de US$ 1.114 millones. De seguir con esta dinámica durante lo que queda del mes, se podría romper el récord registrado en julio.

En lo que va de noviembre, la autoridad monetaria acumula ventas por US$ 618 millones, hasta ahora el segundo mes con la marca más alta (en agosto había vendido US$ 520 millones). Este nivel de participación del BCRA se ubica en los parámetros esperados para noviembre, un mes usualmente deficitario en el balance cambiario. Por ejemplo, en noviembre de 2021 había vendido 900 millones. Sin embargo, de seguir esta dinámica, la pérdida mensual podría ser mucho peor y los dolores de cabeza se multiplican en el Palacio de Hacienda. Se sabe que la principal meta de Sergio Massa es la acumulación de reservas.