En qué conviene invertir tus ahorros durante el góbierno de Milei: dólar blue o plazo fijo

A pesar de que el dato de inflación de diciembre fue un poco mayor al esperado por el gobierno, el BCRA de todos modos anunció la baja del crawling peg al 1% mensual a partir de febrero. "Si bien era una promesa oficial, lo cierto es que esta decisión acentúa la dinámica de atraso en tanto que seguramente los precios reaccionarán a la baja a un ritmo menos que proporcional en los próximos meses", remarca un informe de la consultora lcg. Inmediatamente después del anuncio de la reducción del crawl. El jueves pasado el Directorio del Banco Central mantuvo sin cambios la tasa de interés, pero en el mercado descartan algún movimiento antes de febrero, cuando comience a regir el crawl del 1% mensual.

"El crawl al 1% como herramienta de coordinación en la remarcación de precios podría perder eficacia a raíz de que el nivel cambiario se encuentra atrasado y la incertidumbre sobre la evolución del dólar se vuelve más palpable. En principio vemos más costos que beneficios, pero todo dependerá de cuán rápido se acomoden los precios al nuevo deslizamiento", señala el informe de lcg.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El IPC de diciembre aumentó 2,7% en diciembre, con una aceleración de 0,3 pp respecto a noviembre. La inflación core trepó a 3,2% con una aceleración todavía mayor (+0,5 pp en el mes). Regulados siguieron moviéndose en torno al 3,4% mensual, en tanto que Estacionales quitaron presión con una baja de 1,4% en el mes.

Los interrogantes se enfocan en si habrá o no un ajuste de tasas. En contra de una reducción inmediata de tasas, puede mencionarse que la inflación todavía no bajó (si quiero tener las tasas reales en terreno “neutro” para un determinado impacto en decisiones de consumo e inversión, sólo bajaré las tasas en tanto que la inflación baja también), o que el dólar relevante para las decisiones de cartera (para asignar recursos entre activos en pesos y dólares) es el dólar financiero, no el oficial, y tanto MEP como CCL se encuentran en estos momentos bajo presión.

Dólar blue o plazo fijo: sin tasas no hay paraíso

A favor de una reducción de tasas estaría el estímulo excesivo al carry mediante financiamiento bancario en dólares: financiamiento en dólares equivalente al 1% en pesos (porque se debe liquidar en pesos al oficial, y luego tiene acceso también al oficial para el repago), más un 0,5% de tasa mensual por el préstamo, resulta bastante inferior a las tasas que ofrecen los instrumentos en pesos a corto plazo (Lecaps, fundamentalmente).

Por el momento la tasa de política monetaria (la de LeFIs) no fue tocada esta semana por el directorio del BCRA (sigue en 2,67%), pero en la licitación del miércoles de Lecaps, el gobierno convalidó tasas por debajo de las tasas que venían viéndose en los mercados secundarios: 2,25% aproximadamente para Lecaps (julio y octubre), 2,15% aproximadamente para Boncap de junio de 2026. Habrá que ver si estas tasas primarias terminan señalizando y confirmando un sendero para la curva de mercado (lo cual además significaría una valorización del stock vigente de lecaps). En otras palabras, si resultan suficientes para enfrentar las expectativas de depreciación en los dólares paralelos.

"Quizás sea esta creciente necesidad de intervenir en los mercados de dólares financieros la que haya frenado, al menos momentáneamente, el ajuste a la baja de tasa de interés después de haber recortado el ritmo de crawling", señala lcg. La escasez de reservas para seguir interviniendo, en paralelo con un dólar que se percibe nuevamente atrasado podrían tener más incidencia y acotar la eficacia que el gobierno espera tener sobre las expectativas de inflación con la decisión de reducir el crawling. "Algo parecido ocurrió a medidos de año cuando la decisión de recortar la tasa provocó una corrida (menor)", recuerda el informe.

"Por ahora parece haber primado la prudencia, pero no descartamos que el gobierno termine avanzando en un recorte de la tasa de referencia en los próximos días, ¿a partir del 1º de febrero cuando empieza a correr el 1%?, ¿una vez estabilizado el mercado de títulos?, señala lcg.

El dólar blue acompaña y tensiona

Para el pequeño ahorrista todo es pérdida. El año pasado finalizó con un retorno del plazo fijo promedio del 35-40 por ciento y una inflación del 117,8 por ciento. Aún habiéndole ganado a la apreciación del dólar, en términos de canasta familiar, fue un pésimo negocio. De todos modos, la apuesta de las familias que siguieron inmovilizando algún excedente a los bancos se explica por la falta de opciones.

El último movimiento de tasas fue en diciembre, cuando el Central redujo la tasa de política monetaria de 35 a 32 por ciento de Tasa Nominal Anual (TNA). “El BCRA implementará próximamente otro recorte de tasas, que esperamos sea alrededor de 500 puntos básicos. Estimamos que será una reducción hasta el 27 por ciento, lo que dejará una tasa mensual de 2,2 por ciento, preservando altos niveles de tasas en dólares, necesarios para mantener los incentivos actuales para exportadores e importadores, y así preservar el ancla cambiaria”, de acuerdo con el último informe de Max Capital.

Tras el anuncio del crawl, los dólares financieros se movieron en el margen y reflejan subas menores semanales 0,2% (MEP) y 0,3% (CCL) que terminan permitiendo una reversión del aumento de la brecha registrado en los primeros días. En paralelo, esta semana se observó un creciente volumen operado diariamente en AL30C y AL30D, títulos en los cuales se concentran las operaciones de dólar MEP y CCL: en las últimas 6 jornadas el volumen negociado promedió $ 229 M, muy por encima de los $ 90 M diarios negociados en octubre y noviembre.

Entendemos que parte de esta suma corresponde a intervenciones del BCRA para sostener paridades comprando títulos contra dólares. Aun así, el EMBI terminó subiendo 38 pbs en la semana, ubicándose otra vez por encima de los 600 pbs.