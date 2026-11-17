La medida alcanza a pymes, pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió el alcance de un régimen especial de facilidades de pago para pymes, pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro.

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Con la nueva disposición, podrán incorporarse deudas que hayan vencido hasta fines de octubre de 2026 y los interesados tendrán más tiempo para ingresar al programa: el plazo de adhesión se extendió hasta el 30 de junio de 2027.

Los cambios fueron establecidos mediante la Resolución General 5924/2026, que modifica el esquema creado por la Resolución General 5875. La medida reemplaza la fecha de corte anterior, que llegaba hasta el 30 de junio de 2026, y amplía el período disponible para regularizar obligaciones fiscales, aduaneras y previsionales.

La actualización alcanza a las obligaciones vencidas y las multas aplicadas hasta el 31 de octubre de 2026, inclusive. Según el organismo, la decisión busca ampliar el universo de contribuyentes que pueden acceder a las condiciones de financiación previstas en el régimen.

Qué deudas se pueden incluir en el plan de ARCA

El programa permite regularizar distintos tipos de obligaciones pendientes. Con la modificación, podrán incorporarse:

Deudas impositivas vencidas hasta el 31 de octubre de 2026.

Obligaciones correspondientes a los recursos de la seguridad social con vencimiento hasta esa fecha.

Retenciones y percepciones impositivas.

Deudas aduaneras por tributos a la importación y exportación.

Multas aplicadas hasta el 31 de octubre de 2026, inclusive.

La solicitud se realiza a través del servicio web “Mis Facilidades”, disponible en el sitio de ARCA. Para iniciar el trámite, se debe ingresar con clave fiscal y seleccionar la opción “Régimen Especial de Facilidades de Pago - Obligaciones vencidas al 31/10/2026”. La incorporación de las nuevas obligaciones estará habilitada en el sistema desde este lunes 16 de noviembre de 2026. La resolución, por su parte, entra en vigencia desde el día de su publicación en el Boletín Oficial.

Respecto de los cambios, el esquema había sido establecido por la Resolución General 5875 y estaba dirigido a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro. En una primera instancia, permitía incluir obligaciones vencidas hasta el 30 de junio de 2026. Luego, la Resolución General 5920 había extendido el período de adhesión hasta el 30 de diciembre de ese año. Ahora, ARCA introdujo dos modificaciones: llevó cuatro meses hacia adelante la fecha límite de las deudas que pueden incorporarse y extendió otros seis meses el plazo para solicitar el ingreso al plan.