Rubinstein: "Cuidar el sistema financiero y mercado de capitales local es prioritario"

El viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, afirmo hoy que "cuidar el sistema financiero y mercado de capitales local es prioritario" para el Gobierno y que, por ello, la actual gestión trabaja en hacer crecer la demanda de activos en pesos, en lugar de endeudar a la Argentina en moneda extranjera a corto plazo, a tasas de interés cercanas al 7,5%, como hizo la administración de Mauricio Macri.

De esta forma el Palacio de Hacienda le respondió a la dirigencia de Juntos por el Cambio, que ayer emitió un comunicado en el que sostuvo que la deuda en pesos del Tesoro es "impagable" y que esta situación va a dejar a la fuerza que gane las próximas elecciones "una bomba de tiempo", sobre todo los títulos que ajustan por tipo de cambio.

Rubinstein sostuvo que a diferencia del período 2016/2019, "en que se emitía mayoritariamente deuda en dólares, hoy el mercado de deuda en pesos constituye la principal fuente de financiamiento del Tesoro", mientras que la asistencia del Banco Central (BCRA) al Tesoro "representó sólo el 20% del financiamiento en pesos, destacándose que durante el segundo semestre de 2022 se realizaron cancelaciones parciales de la deuda en pesos con el BCRA".

"Este gobierno no sólo no se endeudó con el exterior, sino que además reestructuró más de US$ 100 mil millones de títulos de deuda en moneda extranjera, renegoció el préstamo Stand-by de 2018 con el FMI por más de US$ 44 mil millones. Y también se arribó a un nuevo acuerdo con el Club de París y se reconstruyó el mercado de deuda en pesos luego de su reperfilamiento (defaulteado) por el Gobierno anterior en 2019", remarcó Rubinstein en un documento que tituló "Datos de la economía argentina" que publicó en su cuenta de Twitter.

"Como resultado, el ratio deuda-PBI, que se había incrementado durante 2015-2019 desde 52,6% a 89,8%, al tercer trimestre de 2022 ya acumula un descenso de 10 puntos porcentuales hasta el 79,8%. Al mismo tiempo, se verifica una “desdolarización” de la deuda respecto de la recibida en 2019, pasando de una proporción de deuda en Dólares del 70% al 53% actualmente. O sea, la deuda en relación al tamaño y capacidad de la economía es sensiblemente menor en muy poco tiempo", agregó.

Según manifestó el funcionario, el desempeño de la deuda local es fruto tanto de "un buen manejo de la deuda como también por el crecimiento económico" desde la salida de la pandemia, mientras que en el período 2015-2019 se emitieron Letes en Dólares "a cortísimo plazo con tasas cercanas al 7,5% anual, llegando a acumular hacia finales de 2019 un monto equivalente al 8% del PBI que ellos mismos tuvieron que “reperfilar”; perjudicando principalmente a los ahorristas argentinos".

"Este Gobierno se financia en pesos, y la porción denominada Dólar Linked, que se ajusta por el tipo de cambio oficial, paga tasas de interés del 0% (cero por ciento)", subrayó.

A modo de conclusión, Rubinstein afirmó que la deuda en pesos "es manejable y sustentable" ya que "representa el 24% del PBI (incluyendo bonos de largo plazo como el Discount y el Cuasipar) y la mitad está en manos del propio Estado Nacional", mientras ese ratio alcanza el 124% en Colombia y el 65,6% en Brasil.

"Cuidar el sistema financiero y mercado de capitales local es prioritario para este Gobierno, ya que sin mercado de capitales no hay financiamiento para el desarrollo", finalizó el secretario de Política Económica.

Con información de Télam