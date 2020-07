Santiago Cafiero descartó que el gobierno le pida un préstamo al FMI

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, descartó de lleno que el Gobierno tenga intenciones de pedir un nuevo préstamo al Fondo Monetario Internacional y destacó la adhesión que ha logrado hasta el momento la propuesta que realizó el Ejecutivo a los acreedores internacionales.

“No está en carpeta pedirle plata al FMI”, aclaró el funcionario nacional en una entrevista con El Destape Radio y destacó la negociación que ha llevado adelante el Ministerio de Economía que conduce Martín Guzmán.

En ese punto, aseveró: "Arrancamos la negociación de la deuda bastante más abajo y ahora llegamos a un número más aceptado". Aseguró, además, que “ya hay algunos acreedores que han aceptado y otros que en off the record manifiestan su disconformidad”.

“Argentina no esconde las cartas. Para pagar tenemos que crecer y para eso no podemos ajustar. No hay margen para ajustar. Esta oferta es sustentable", aseguró.

En ese sentido, apuntó que “es sustentable porque se bajan sensiblemente los intereses. Bajan al 3% cuando antes eran del 7%” y remarcó: "Ésta es la última propuesta, el último esfuerzo que hacemos. Arrancamos más abajo para que quedara claro la realidad de Argentina. ¿Cómo negociábamos si no?".

"El cronograma de pagos que dejó el macrismo hizo que no tuviéramos fondos para enfrentar la pandemia", sentenció.