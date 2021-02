El representante de la Argentina en el directorio del FMI, Sergio Chodos, indicó que "preferiría" cerrar un acuerdo antes de mayo, pero aclaró que no es una "prioridad" para el Gobierno. La declaración contradijo las primeras intenciones públicas que había manifestado el propio ministro de Economía, Martín Guzmán.

Así lo sostuvo el funcionario en medio de las negociaciones con el organismo y previo al viaje a los Estados Unidos que prepara Guzmán para concretar dos reuniones con Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, y Kristalina Georgieva, directora gerente del organismo multilateral.

"Nos resultaría aceptable finalizar estas negociaciones con el FMI antes de la fecha límite con el Club de París en mayo de 2021", había señalado en enero el titular de la cartera económica. Próximamente, la Argentina tiene un vencimiento en torno a U$S 2.400 millones en mayo con el Club de París, que tiene 22 países miembros, incluidos Reino Unido, Francia, Alemania, Japón, Italia y Estados Unidos.

En ese escenario, Chodos evaluó: "No me parece que si no se cumple estrictamente lo de mayo sea una fatalidad". De ese modo, destacó: "Uno tiene preferencias, pero también tiene prioridades. Yo preferiría que sea antes de mayo. ¿Es una prioridad? No".

"Me parece que hay que negociar teniendo mucha conciencia del tamaño que tiene el problema que venimos acarreando. Entendiendo bien el diagnóstico del desastre que implicó para la Argentina y que va a implicar por muchas generaciones el programa del 2018", analizó.

En diálogo con elDiarioAR, Chodos apuntó: "La Argentina estuvo en default con el Club de París un tiempo importante. Nosotros intentamos, en su momento, negociar también antes con el Club de París. Más o menos en paralelo a la negociación de la deuda con privados”. En ese sentido, señaló: "Ellos manifestaron que preferían que hubiera primero un programa con el Fondo. El ministro ha manifestado que prefiere, o que la intención es que sea antes de mayo, pero esto es lo preferible".

"Hay que comenzar por entender que el Fondo son los países que tienen predominancia de capital adentro del Fondo. El Fondo no es un marciano, no es otra entidad. Es un sujeto, pero al mismo tiempo es un objeto", puntualizó. Según Chodos, el organismo multilateral de crédito "tiene su línea teórica, tiene su visión, tiene sus parámetros".