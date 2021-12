Vallejos reclamó al FMI que indemnice a la Argentina por daños ocasionados

El organismo reconoció que el dinero que le prestó a Macri se fugó del país.

Tras el reconocimiento del Fondo Monetario Internacional de que el dinero que le prestó a Macri se fugó del país, la economista jefa de la Fundación Proyecto Económico, Fernanda Vallejos reclamó al organismo que “indemnice a la Argentina por los daños ocasionados”.

La ex diputada calificó de “estafa” el desembolso de 44.500 millones de dólares que le prestó al ex presidente Mauricio Macri en 2018 y recalcó que “al reconocer la fuga” el organismo se “autoinculpó” porqué “no hizo nada” para impedir la salida de capitales, tal y como lo establece el propio el propio organismo en el artículo VI de su estatuto.

“El pueblo argentino está reclamando justicia. El FMI debe reparar, indemnizar a la Argentina por los daños generados”, sentenció Vallejos.En un informe interno denominado “evaluación Ex Post” que tomó estado público ayer, el FMI admitió que el gobierno de Cambiemos tendría que haber interpuesto controles de capitales antes y después de concederle el préstamo más importante de la historia del organismo financiero internacional.

“A estos señores del FMI ningún informe ex post, como lo hacen siempre después de cada estafa, los absuelve de su co-responsabilidad. No queremos informes que digan lo que sabemos desde el momento en que ocurría mientras no hicieron lo que su estatuto manda para evitarlo”, disparó Vallejos en su cuenta de twitter minutos después de que trascendió el comunicado del organismo.

“El pueblo argentino lo que quiere es Justicia. Quita de capital, plazos, tasas, en función de lo que una auditoría establezca que efectivamente corresponde pagar. Y que el organismo responda, acorde al derecho internacional, ante la CIJ (Corté Internacional de Justicia) y nos indemnice por los daños ocasionados”, señaló la economista.

“El FMI, al reconocer que los dólares que desembolsó se fugaron -como prohíbe su estatuto- y que el gobierno de Macri debió haber aplicado controles cambiarios -como prescribe su estatuto que el propio organismo debió haberlo instado a hacer-, se autoinculpó”, resaltó.

La economista consideró además que, “así como los funcionarios macristas deben responder por los delitos que cometieron al contratar este acuerdo, el FMI es igualmente responsable”. "Sus pretensiones de cobro no están en proporción con su accionar criminal, como cómplice y partícipe necesario de este latrocinio que permitió que un puñado de especuladores financieros se llevaran los dólares del país”, apuntó la ex legisladora.