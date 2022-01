Larreta, Schiaretti y los radicales faltarán a la reunión con Guzmán por la negociación con el FMI

La convocatoria realizada por Fernández y Guzmán será para informar y debatir sobre la negociación que lleva adelante el Gobierno con el Fondo.

A pesar de haber formado parte de la alianza responsable de firmar el mega préstamo en 2018, los gobernadores de la Unión Cívica Radical, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, no estarán presentes en la reunión este miércoles, convocada por el presidente Alberto Fernández para explicar el curso de la negociación con el FMI.

Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Rodolfo Suárez (Mendoza) acordaron junto a Rodríguez Larreta, en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, rechazar la invitación del Presidente y el ministro de Economía, Martín Guzmán. Por su parte, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, adelantó en un comunicado que tampoco participará del encuentro por “compromisos adquiridos con anterioridad”. El jefe provincial designó al Presidente Provisorio del Poder Legislativo, Oscar González, para participar de la reunión.

En medio de las negociaciones con el FMI, desde el Palacio de Hacienda difundieron cuál sería el perfil de vencimientos si se llega a un programa de facilidades extendidas con el organismo. El Gobierno pretende incluir vencimientos futuros en nuevo préstamo, si las condiciones son beneficiosas para el país.

Una deuda impagable: Cuál es la propuesta argentina

Tal como está establecido, el cronograma de vencimientos con el FMI en 2022 es asfixiante, y el 2023 replica la misma tónica. Este es el esquema del próximo año:

Enero: U$S 731 millones

Febrero: U$S 372 millones

Marzo: U$S 2.873 millones

Abril: U$S 731 millones

Mayo: U$S 330 millones

Junio: U$S 2.873 millones

Julio: U$S 2.122 millones

Agosto: U$S 301 millones

Septiembre: U$S 2.873 millones

Octubre: U$S 2.817 millones

Noviembre: U$S 248 millones

Diciembre: U$S 2.873 millones

Solo por capital, Argentina debería pagar U$S 17.892 millones y por intereses U$S 1.250 millones. En total, se deberían pagar U$S 19.142 millones.

En el caso de que el Gobierno logre un programa de facilidades extendidas, el perfil de vencimientos se distribuiría de forma más heterogénea en los próximos 10 años, con una fuerte concentración entre 2028 y 2032. Sin embargo, para atender posibles futuras dificultades, Guzmán quiere imponer una petición en el acuerdo.

"Vamos a incluir una clausula para que, si en el futuro el FMI cuenta con un tipo de préstamo mejor, que se pueda pagar en más años, nos permitan trasladar parte de la deuda argentina a un nuevo programa y poder distribuir estos pagos en el tiempo. Vamos a seguir trabajando con la deuda porque a este lugar nos llevó Juntos por el Cambio, y va a llevarnos mas de una década resolver este problema", destacó el ministro en una entrevista a la señal de noticias C5N.